«Tidenes VM-tropp» klar for gulljakt

Kristoff er på forhånd utpekt som Norges beste kort i kampen om VM-gullet i engelske Yorkshire. Rundt seg har samtidig den meritterte UAE-proffen sterke lagkamerater.

Edvald Boasson Hagen og Amund Grøndahl Jansen har til en viss grad frie roller og skal kjøre offensivt dersom de store nasjonene etablerer skumle brudd når kampen om medaljene tilspisser seg. Sven Erik Bystrøm, Vegard Stake Laengen og Carl Fredrik Hagen får i utgangspunktet hjelperytter-roller.

Den norske seksmannstroppen er i antall ikke den største Norge har sendt til start i en VM-fellesstart, men i kvalitet går den utenpå alle tidligere utgaver, skal vi tro landslagssjef Stig Kristiansen.

– Ja, det tror jeg vi med trygg margin kan si, sier han til NTB foran den 280 kilometer lange kraftprøven med målgang i Harrogate.

Fem av seks på laget syklet sommerens Tour de France. Unntaket er Vuelta a Espana-sensasjonen Carl Fredrik Hagen.

– Jeg tror dette er et av de årene der vi har hatt sterkest lag. Jeg vil kanskje tro det er tidenes VM-lag, medgir Vegard Stake Laengen til NTB.

Blir bare bedre

Amund Grøndahl Jansen har hatt en kjempesesong i stjernetunge Jumbo-Visma. Han kan heller ikke se at Norge tidligere har mønstret et lag med like jevnt høyt nivå på samtlige ryttere.

– Nei, jeg tror kanskje ikke det. Det begynner å bli mange som tar gode steg hvert år og blir gode ryttere blant proffene. Det er et slagkraftig lag, fastslår han overfor NTB.

25-åringen peker så på at det er bredden som er den store forskjellen sammenlignet med tidligere.

– I Tour de France savner vel kanskje det norske folk litt en Thor Hushovd og en Edvald på sitt beste, som tok litt flere etappeseirer i det rittet, men det generelle nivået er høyere. Bredden er mye bedre enn noen gang, og det tar også litt tid mellom hver gang man har en Thor Hushovd i rekkene, sier han.

Landslagssjef Kristiansen tror samtidig ikke søndagens seksmannstropp vil få beholde merkelappen «tidenes VM-tropp» spesielt lenge. Til det gror det for godt i norsk sykkelsport.

– Det (tidenes tropp) tror jeg også vi kan si i årene som kommer, for det kommer sterkere og sterkere ryttere bak disse. Og de rytterne vi har nå, vil også bare bli sterkere og sterkere, sier landslagssjefen og henleder oppmerksomheten mot Grøndahl Jansens supersesong i Jumbo-Visma.

Kristiansen er klar på at romerikingen «nærmer seg toppen av hierarkiet» i internasjonal sykkelsport, og tror 25-åringen vil fortsette ferden mot toppen.

Lys framtid

Internasjonale profiler som Kristoff, Boasson Hagen og Grøndahl Jansen vil også bidra til at nye stjerneskudd dukker opp.

– Vi stiller med flere enere denne gangen, og det vil avle flere enere i framtida. Du får uansett flere profiler når du har noen gode typer i toppen, sier Kristiansen.

Fremadstormende typer som Tobias Foss og Andreas Leknessund er to eksempler på ryttere som kommer opp i kjølvannet av dagens profiler. Foss vant nylig prestisjetunge Tour de l’Avenir, mens Leknessund tidligere denne sesongen gikk til topps i U23-utgaven av Fredsrittet som første nordmann.

Det gjør landslagssjef Kristiansen svært optimistisk med tanke på framtida.

– Resultatet er at vi i overskuelig framtid kommer til å være en sykkelnasjon med flere muligheter i denne typen løp, sier han med henvisning til søndagens VM-fellesstart.

Der er Kristiansen tindrende klar på at Norges beste seiersmulighet er at Alexander Kristoff spurter om seieren som del av en mindre gruppe. UAE-proffen ble andremann på hjemmebane i Bergen for to år siden, kun slått med noen små centimeter av Peter Sagan.

Kanskje er det tid for revansje søndag.