Ap har hatt en travel landsmøtehelg, og en del av vedtakene vitner om at fordommer om et parti der sakene er opp- og avgjort på forhånd av den Oslo-baserte politikereliten, kan legges til side.

Landsmøtet gjør det selvsagt ikke lett for sin egen ledelse med vedtaket om å droppe 2017-kompromisset om Lofoten-Senja-Vesterålen. Kanskje enda mer til hogg stiller Ap seg ved å introdusere to velferdsreformer som vil få kalkulatorene til å gløde i Høyre og Frp.

Vedtaket om gratis skolemåltid for alle elever i grunnskolen og sidestilling av tannhelse med andre helsetjenester, er reformer i milliardklassen. I de neste månedene kommer det garantert latterliggjørende argumenter mot reformene.

Til og med nasjonalbudsjettet 2018 har regjeringen Solberg gitt 24,3 milliarder kroner i skattelette. Treffsikkerheten til skatteletten er diskutabel når Finansdepartementets tall viser at de 3 millioner nordmennene som tjener under 550.000 kroner i året har fått et skattekutt under og til dels langt under 5000 kroner.

For lønnsmottakere med mellom 550.000 og 850.000 kroner i inntekt er skattelettelsene på mellom 6600 og 9200 kroner. For inntekter mellom 4 og 5 millioner er kuttet 69.000 kroner, 100.000 for inntekter mellom 7 og 8 millioner, og 1200 nordmenn med over 10 millioner i bruttoinntekt har gledet seg over en lettelse på i snitt 283.000 kroner. Det sosiale ved regjeringen Solbergs skattelettelser er sannelig ikke lett å få øye på.

Politikk er å prioritere, og i valget mellom mest skattelette til de rikeste og reformer som hjelper dem som havner utenfor, er valget enkelt. Dårlig tannhelse er en sikker vei til utenforskap, sosial isolasjon og dårligere muligheter på arbeidsmarkedet. Og gratis skolemat vil gi alle like muligheter til å få en best mulig skoledag. Universelle velferdsordninger og nei til stigmatiserende behovsprøving er og har vært den norske velferdsstatens styrke.

