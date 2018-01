Ti dårlige minutter ga nytt Sola-tap

Rogalandsavis

På grunn av dårlig vær kom Sola sent til Boligmappa Arena onsdag kveld, og dermed ble kampen utsatt med 40 minutter. Da lagene først kom i gang, var det Sola som tok kommandoen fra start. Åpningsminuttene bar preg av mange skuddfeil og mange tekniske feil, men Sola ledet 1-3 etter fem minutter.

Men etter den gode starten falt Sola kort fortalt nesten helt sammen, da Larvik gikk fra 1-3 til 9-3 de neste ti minuttene. Sola-trener Knut Ove Joa tok timeout på stillingen 5-3 til Larvik, uten at det så ut til å hjelpe stort.

Sola hevet seg litt etter kvarteret, og det svingte mellom seks og ni måls ledelse til Larvik resten av omgangen. Larvik kunne til slutt gå til pause på stillingen 14-8.

To like omganger

Lagene fulgte hverandre tett ut fra start i andre omgang, og etter kvarteret spilt hadde Larvik opprettholdt sin seksmålsledelse på 18-12. Da hadde Joa og assistenttrener Camilla Herrem allerede tatt en timeout, uten at bortelaget for anledningen i sort klarte å komme seg noe nærmere dette årtusenets suverende håndballag i Norge.

Mot slutten av kampen ble det litt mange tekniske feil i angrep, pluss at Larvik satte forsvaret bedre, slik at det til slutt ble timålstap med 26-16 for Sola.

Kristiane Knutsen, Tonje Nøstvold og Alicja Zacharska delte på Solas toppscorertittel med tre mål, mens Thea Mørk og Maria Hjertne ble toppscorere for Larvik med seks mål hver. Onsdagens tap gjør at Sola blir liggende på sjuendeplass med sine 13 poeng på de første 13 kampene.

