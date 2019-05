Thorstvedt startet festen: – En helt syk følelse

Følg RA Sporten på Facebook !

Kampen sto og vippet på 0-0. Det var ampert og hadde utartet før pause med åtte gule kort.

Så slo han til igjen.

Kristian Thorstvedt har tatt Eliteserien med storm. Da Zymer Bytyqis perfekte innlegg svevde mot ham etter 47 minutter nølte han ikke et sekund.

Med et vanvittig saksespark klinte han ballen i nettet og fikk taket til å løfte seg på et fullsatt SR-Bank Arena.

– Det var dette jeg drømte om i natt. Å score mot mine gamle lagkamerater i Stabæk. Det blir ikke så mye bedre enn dette, sier Thorstvedt til RA.

Rush gjennom hele kroppen

Han beskriver scoringen som et drømmetreff. Enkelt og greit.

Han følte et rush gå gjennom hele kroppen da stadion eksploderte.

– En helt syk følelse da jeg hørte jubelen. Det gikk så mye adrenalin gjennom kroppen, sier Thorstvedt.

Midtbanemannen står nå med fire mål på åtte kamper i sin første sesong i Eliteserien. En av de store kometene i norsk fotball skal nå til U20-VM etter kampen mot Molde på mandag.

Forstetter han i dette sporet sier det seg selv at mye større klubber enn Viking snart vil få ham i siktet – om de ikke alt har det.

For Thorstvedt virker å være den komplette pakken. Han er stor, sterk, skyter som en hest – og han har en helt egen evne til å komme seg i scoringsposisjoner.

Legger du til at han skapte flere gode muligheter for lagkameratene med strålende presspill er det lett å skjønne hvorfor han ble kåret til dagens mann på SR-Bank Arena.

Stolt Berntsen

Den tittelen kunne for øvrig mange av spillerne fått.

For det er ikke bare Thorstvedt som framstår som en kanonspiller. Viking framstår stadig mer som et kanonlag. Og det med stort sett kortreist klientell. Torsdag var hele elleve rogalendinger på banen av 14.

Bjarne Berntsen er også snar med å si seg enig i at dette ser kruttsterkt ut om dagen.

Han er ikke i tvil om hvilken følelse det vekker i ham.

– Stolthet! Dette er gutter som jobber for laget. De går virkerlig i krigen. Herlig, sier trenerveteranen - som er i ferd med å gjenreise Stavangers fotballære.

Han gledet seg også over måten Viking harvet over Stabæk på. Seieren kunne vært større. Spesielt slik det så ut i andre omgang - og etter at bortelaget hadde fått Tobias Børkeeiet utvist.

– For noen scoringer. Og for noen nesten-mål, sier Berntsen – og lar tankene gå til stangskuddet til Tommy Høiland.

– Hva tenker du om målet til Thorstvedt?

– Helt fantastisk. Han hadde en lignende sjanse mot Godset. Da gikk det over. Godt at han lærer fort, sier Berntsen.

Ser ikke ut som et nedrykkslag

Med seieren i 16. mai-festen kan Viking definitivt gå med hodene høyt hevet i folketoget i morgen.

Samtidig kan de også slå fast at de står med 14 poeng på åtte kamper. Halve jobben er snart gjort i forhold til å overleve.

Allerede.

– Hvis jeg sier at dette ikke ser ut som noe lag som kan rykke ned. Hva sier du da?

– At jeg er fullstendig enig. Vi har fått en sykt bra start. Så er det fortsatt lenge igjen, og vi skal ta en kamp av gangen. Men halve jobben er snart gjort, sier Kristian Thorstvedt – og gliser fra øre til øre.

Akkurat det var han ikke alene om på SR-Bank Arena torsdag 16. mai.

Kampfakta og Viking-børsen:

Fotball, Eliteserien

Viking – Stabæk 3-0 (0-0)

SR-Bank Arena, 15.029 tilskuere

Mål: 1-0 Kristian Thorstvedt (47), 2-0 Tommy Høiland (str. 60), 3-0 Zymer Bytyqi (65).

Dommer: Tore Hansen, Feda.

Gult kort: Adrian Nilsen Pereira, Zlatko Tripic, Zymer Bytyqi, Tommy Høiland, Viljar Vevatne, Samuel Kari Fridjonsson, Viking, Marcus Sandberg, Tobias Borchgrevink Boerkeeiet, Emil Bohinen, Stabæk.

Rødt kort: Tobias Borchgrevink Boerkeeiet (55, to gule), Stabæk.

Viking (4-3-3): Iven Austbø 6 – Sondre Bjørshol 6, Tord Johnsen Salte 6, Viljar Vevatne 7, Adrian Nilsen Pereira 5 – Ylldren Ibrahimaj 6, Samuel Kari Fridjonsson 7, Kristian Thorstvedt 8 (Fredrik Torsteinbø fra 69.) – Zymer Bytyqi 8 (Jostein Ekeland fra 73.), Tommy Høiland 6 (Even Østensen fra 75.), Zlatko Tripic 8.

Stabæk (4-4-1-1): Marcus Sandberg – Ronald Hernandez, Madis Vihmann, Steinar Strømnes, Andreas Hanche-Olsen – Emil Bohinen, Kristoffer Askildsen, Tobias Borchgrevink Boerkeeiet, Luc Kassi (Hugo Vetlesen fra 56.) – Ola Brynhildsen (Oscar Aga fra 87.) – Franck Boli (Daniel Braaten fra 87.).