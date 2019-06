Kristian Thorstvedt møtte hverdagen etter U20 VM på Stavanger stadion. Spilleren er vokst opp 500 meter fra Vikings gamle hjemmearena og han tror det er smart å trene på naturlig underlag for å beherske det bedre i kommende kamper. Her i duell med André Danielsen – som faktisk har vært med så lenge at han har spilt kamper i Eliteserien på Stavanger stadion i 2003. FOTO: ESPEN IVERSEN