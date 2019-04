Thorstvedt-dobbel da Viking vant

Følg RA Sporten på Facebook !

2. omgang:

98 min.: Slutt! Vikings beste sesongstart siden 2001 i Eliteserien er et faktum!

97 min.: Måååååååååååååååååååååååååååål! 0-2! Kristian Thorstvedt igjen! Eneste sjansen i omgangen. Bang i lengste hjørnet. Får ballen skrått på kanten av 16 meter fra Inrahimaj og dunker den i mål.

96 min.: Nå er det ikke lenge igjen her! Overtid av overtiden.

95 min.: Lasse Nilsen får gult for en nedrivning av Thorstvedt.

94 min.: Sale nesten gjennom på blank, men glir!

94 min.: Thorstvedt meier ballen unna.

92 min.: Holder dette inn er det kampdrap og pragmatisme av høy klasse fra Viking.

91 min.: Tord Salte kommer inn for Zymer Bytyqi. Alle triksene i boken brukes nå. Zymer sliter med å skjønne at han skal ut.

90 min: Det er lagt til 6 minutter! Det er greit. Viking har drøyd tiden kollosalt.

90 min.: TIL setter inn Lasse Nilsen.

89 min.: Kent Are Antonsen får det gule. Meier ned Torsteinbø.

88 min.: Austbø forhindrer en corner og holder ballen i fast grep.

86 min.: Viking ikke interessert i å ta overgangenene nå.

85 min.: Distanseskudd fra TIL. Austbø holder.

83 min.: Vil bli Vikings første seier siden 2009 på Alfheim om dette holder.

83 min.: Sale prøver seg, men lager frispark helt nede ved Tromsøs dødlinje. Lenge siden sist Viking-visitt før det.

81 min.: Antonsen prøver en frekkis fra skrått hold. Utenfor.

79 min.: Thorstvedt ligger nede og holder seg til hodet. Så ikke veldig vondt ut. Får stopp i spillet. Viking er herlig kyniske. Det skal de ha. Drar ned tempoet. De har blitt bedre i kunsten å drepe en kamp. Men holder det inn?

78 min.: Corner til Tromsø. Hvor lenge holder Viking ut dette kjøret? Den klareres tilbake til Gamst. Han går innover og prøver å skru den i lengste. Treffer nettaket.

76 min.: Viking mister ballen i farlig posisjon. Fæl feilpasning fra Vevatne. Vikstøl meier ned TIL-spilleren og dreper overgangen. Får gult kort. Frispark på 30 meter. Tas kort. Austbø plukker innlegget.

74 min.: Skifte Viking. Høiland av. Usman Sale inn. God gammeldags "dridling" på vei ut. Publikum piper. Sale kan gi Viking energi her. Og han kan bli en trussel i bakrom.

72 min.: TIL rundt på kanten. Ingebrigtsen header utenfor.

71 min.: Lasse Nilsen inn og Anders Jensen ut for TIL.

70 min.: Høiland får gult kort for en ettersleng.

69 min.: Viking har blitt spilt meget dype over en lang periode nå. Fare på ferde her.

66 min.: Bytte. Tripic må ut. Ikke fornøyd, men medisinsk apparat har bestemt seg. Han skal ut. Torsteinbø kommer inn for Viking.

64 min.: Viking har vært under mye press i en periode nå. Skal passe seg for å la Gamst Pedersen få finjustere godfoten på dødballene. Der er 37-åringen god.

63 min.: Viking klarerer corneren og kontrer. Så blåser dommer av. Tripic ligger nede. Får en fot i hodet.

62 min.: Frispark til Tromsø ute på kanten. Skrus inn fra Gamst. Heades til corner. Blir enda en corner. Tripic header ballen bort. Så får han vondt i ankelen. Blir tråkket på.

60 min.: Flatt inn fra Gamst denne gangen. Skudd langt utenfor på volley.

59 min.: Tripic får ikke frispark. Er forbannet. TIL kontrer og får en ny corner. Det ender i nok en corner.

58 min.: Farlig corner fra TIL! Wangberg møter Gamsts corner på første stolpe. Header utenfor.

57 min.: Bytte på TILs høyreback. Sokol ut og Holmgren Pedersen inn.

56 min.: Høiland på vei gjennom, men ser ut for å bli tatt. Dommer lar spillet gå. Spesiell situason. Høiland slår ut med hendene. Dyttes av Anders Jensen - som allerede har gult kort. Keeper var også langt ute. Høiland hadde havnet på åpent mål nærmest om han hadde kommet gjennom.

54 min.: Zymer tvinger fram corner til Viking. Innsvingeren fra Ibrahimaj heades rett ut.

52 min.: Tripic får gult kort. Frispark til Tromsø skrått på utsiden av 16 meter. Tripic blokkerer skudd i andre fase etter innlegget.

50 min.: Ganske lik start på denne omgangen. TIL med mest ball. Viking ligger kompakt og venter på kontringer.

47 min.: Frispark til Viking ute på siden. Blir bare vås ut av det.

46 min.: Andre omgang er startet. Bjarne Berntsen etterlyser mer presisjon i overgangene for å skape mer,

1. omgang:

47 min.: Pause på Alfheim. Ganske så solid av Viking!

46 min.: Anders Jensen får gult kort for å stanse Thorstvedt med ulovlige midler.

45 min.: Fridjonsson med en svak pasning over sidelinjen.

43 min.: God overgangsmulghet for Viking. Den burde Høiland fått mer ut av.

40 min.: Farlig TIL-sjanse. Innlegg fra Gamst som heades ut i feltet. Så stupheader Rojas ballen like over.

38 min.: Austbø med et sløvt utspark over sidelinjen.

36 min.: Thorstvedt prøver seg fra distanse. Reddes og det blir corner. Treffer Vevatne som header utenfor.

35 min.: Helt annet kampbilde enn i premieren. Viking ser ut som et lag som har tatt kollektive steg defensivt så langt.

31 min.: Skudd fra Tripic ender i corner. Blir renset unna av TIL.

30 min.: Bytyqi prøver seg fra litt skrått hold og utenfor 16 meteren. Utenfor.

27 min.: Vevatne klarerer et lavt og farlig Berntsen-innlegg til corner. Viking renser unna.

25 min.: Halvfarlig etter innlegg fra Bjørshol. Viking med en god periode nå.

23 min.: Ibrahimaj skyter rett i muren. Ender i en corner hvor det blir avblåst for frispark mot Vikstøl.

22 min.: Frispark på 17 meter for Viking etter at Bjørshol tas! Ibrahimaj ser sulten ut på skudd!

20 min.: Det har ikke vært mye høyt press fra Viking så langt. De er mer disiplinerte på å få folk bak ballen og kontre. Det er smart med 1-0-ledelse.

19 min.: Stor TIL-sjanse! Hove blir rundet på 16 meter. Ingebrigtsen med et lavt skudd i hjørnet. Meget god redning fra Austbø.

18 min.: Frispark for Viking ute ved sidelinjen. Slås innover, men rett på keeper.

14 min.: TIL har hatt ballen mest en periode nå.

11 min.: Bjørshol blokkerer et Berntsen-innlegg til corner for TIL. Viking under litt press nå. Viking får klarert og ballen går død i andre bølge.

10 min.: Tromsø farlig frampå med et lavt innlegg. Viking får beinet unna.

7 min.: Mååååååååååååål! 0-1! Nydelig angrep fra Viking etter en god gjennvinning. Kristian Thorstvedt får ballen inne i feltet etter klarering av et Vikstøl-innlegg og bredsider ballen i mål! Kjempetalentet med sitt første mål på øverste nivå i Norge.

6 min.: Farlig skudd fra Antonsen skifter retning og går til corner for TIL.

5 min.: Lagene har følt litt på hverandre første fem. Ikke noe fyrverkeri så langt.

2 min.: Fridjonsson med et langt kast, men TIL får klarert.

1 min.: Kampen i gang på Alfheim! Et par minusgrader og snø er omgivelsene.

Før kampen:

Tromsø har hatt snøvær i forkant av oppgjøret og Viking vil neppe få det enkelt i nord.

De kan likevel glede seg over at nevnte Tripic er klar. Det så ikke bra ut da han ble hjulpet i garderoben etter en tøff takling fra Usman Sale fredag.

Selv var han likevel optimistisk.

– Det er ikke noe alvorlig. En liten overtråkk, sa han til RA da.

LES OGSÅ: Berntsen med streng pekefinger

Assistentrener Morten Jensen forventer seg en tøff kamp mot en vanskelig motstander.

– Dette er et lag som er gode med ball. De ser nok litt opp til måten Manchester City spiller på. Det må vi straffe dem på, sier Jensen til RA.

Han advarer samtidig mot at de også er veldig gode når de har dagen.

– Tromsø kan spille ut hvem som helst, men de kan også tape for alle. Dette bør være en god mulighet for oss, fortsetter Jensen.

LES OGSÅ: Rasmus Martinsen klar for Brodd

TIL la nylig om fra 3-5-2-formasjon til 4-2-3-1. Det ga resultat og seier borte mot Ranheim i premieren. Viking slo på sin side Kristiansund med 2-0 hjemme.

Viking stiller slik (4-3-3): Iven Austbø - Sondre Bjørshol, Runar Hove, Viljar Vevatne, Rolf Daniel Vikstøl - Ylldren Ibrahimaj, Samuel Kari Fridjonsson, Kristian Thorstvedt - Zymer Bytyqi, Tommy Høiland, Zlatko Tripic.