Rogalandsavis

Petter Thoresen sier til NTB at han vil ta ut troppen tidlig i neste uke for å få litt ro.

– Jeg tar ut troppen så blir det opp til Olympiatoppen når de offentliggjør den, sier han.

Han håper i det lengste at Frölunda-backen Mattias Nørstebø blir klar til spill i OL. Den unge trenderen har vært gjennom en kneoperasjon.

– Vi må se an situasjonen med ham. Jeg er i løpende dialog med klubben når det gjelder hans utvikling.

Aleksander Bonsaksen pådro seg et kjevebrudd like før firenasjonersturneringen i Hamar før jul, men har spilt igjen med en spesialbeskyttelse på hjelmen slik at Iserlohn-backen er klar for OL-troppen.

Norge kan ha med tre målvakter og 22 utespillere til OL.

Norge møter Sverige, Finland og Tyskland i sine innledende kamper i OL. Norge har ikke vunnet en OL-kamp siden Østerrike ble slått på Lillehammer i 1994 i en plasseringskamp.

Noen av Oilers-spillerne som kan håpe på en plass i OL-troppen er Johannes Johannessen, Dennis Sveum, Henrik Holm, Eirik Salsten og Kristian Forsberg.