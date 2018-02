Thommessen vil ikke trekke seg som stortingspresident

Rogalandsavis

– Man tar også ansvar ved å bli. Jeg tenkte gjennom dette før jeg ble gjenvalgt i høst, sa Thommessen på direkte spørsmål om hvorvidt han har vurdert å trekke seg.

Han møtte mandag kveld pressen på Stortinget for å orientere om presidentskapets krisemøte om byggesaken. Da slo han også fast at han både før og etter den siste overskridelsen ble kjent, har følt et stort personlig ansvar.

– Marerittet er at det vil ingen ende ta i forhold til de feilene vi ser dukker opp underveis, fordi det var et mangelfullt grunnlag. Ved hver korsvei vi passerer, dukker det opp nye problemer og feilmeldinger, og vi har nå over 3.000 endringsmeldinger. Det er ekstremt høyt. Det har vært et veldig krevende prosjekt å håndtere, sa han.

Thommessen svarte kontant nei på NTBs spørsmål om han personlig har vært godt nok informert i den siste runden av prosessen.

– Det var direktørens ansvar, slo han fast.

Stortingets direktør Ida Børresen trakk seg 15. februar, da den siste kostnadsoverskridelsen ble kjent.

Byggeprosjektet på Stortinget har vokst fra oppussing av et kontorbygg til totalrenovering pluss bygging av nytt postmottak og innkjøringstunnel. Kostnadene har økt fra 70 millioner kroner i 2011 til et anslag på 2,3 milliarder kroner i år.

