Therese Sessy Åsland senket gullfavoritten

Også en annen norsk landslagsspiller sto for en viktig scoring lørdag, da Frida Maanum berget 1-1 for Linköping borte mot KIF Örebro med utligningsmålet rett før slutt.

Sessy fikk treff med venstrefoten etter en times spill i Kristianstad, og ballen føk inn i nettmaskene. Dermed ble hun en av to matchvinnere for hjemmelaget. Den andre var keeper Brett Maron, som vartet opp med en rekke fine redninger da gjestene dominerte.

– Jeg vil ikke engang vite skuddstatistikken, sa Göteborg-spiller Emma Berglund etter sjokktapet.

Vilde Bøe Risa spilte som vanlig fra start på Göteborgs midtbane, men ble byttet ut ikke lenge etter Åslands scoring.

Göteborg har vært gulltippet i Damallsvenskan, men har nå tapt to kamper på rad. Forrige runde var det Rosengård som ble for sterk og overtok førsteplassen. Med seier over Eskilstuna søndag vil malmöklubben skaffe seg tre poengs luke på tabelltopp.

Kristianstad på tredjeplass er etter lørdagens seier bare fem poeng bak tetduoen. Linköping ville med seier holdt seg foran Kristianstad, men holdt i stedet på å tape.

Nellie Lilja ga KIF Örebro en tidlig ledelse, men Maanums utligning i det 90. minutt betyr at Linköping på fjerdeplass er ett poeng bak Kristianstad. Maanum spilte hele kampen.

