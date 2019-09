Testbelysning på St. Petrikirken

I kveld tester Stavanger kommune ut en ny belysning på St. Petrikirken nederst i Pedersgate.

Prosjektleder Claus Petersen, fra Stavanger Park og vei, håper at belysningen skal øke trygghetsfølelsen til de som ferdes i området når det mørkner.

- I tillegg til at innbyggerne skal føle seg trygge, er poenget med belysningen at kirken skal lyse opp og være iøyenfallende selv i mørket. Kirken er et viktig historisk bygg i Stavanger sentrum, og vi håper at belysningen vil bidra til å øke identiteten for området, sier han til RA.

Petersen mener det i utgangspunktet er et enkelt prosjekt å få belysning på St. Petrikirken.

- Den dag i dag er det ingen lys som lyser opp kirken, og det er det vi ønsker å gjøre noe med. Det har ikke vært en lang prosess, og vi startet opp i våres hvor en belysningsdesigner jobbet med et belysningskonsept for kirken. Vi har siden da ventet på at det skulle bli mørkt nok til å starte opp en prøvebelysning, sier han.

Lysene vil uansett ikke komme på plass riktig enda. Lystesten i kveld skal hjelpe politikerne til å avgjøre hvilke lys kommunen skal gå for. Deretter er det en leveringstid på noen måneder.

- Det er en del godkjenningsprosesser som må på plass innen vi kan få opp lysene. Derfor tror jeg ikke det vil være permanent belysning på plass før desember, og muligens nyåret, sier Petersen.

Han er sikker på at lysene vil falle i smak hos de fleste.

- Jeg tror det blir et positivt element, og det vil gjøre det hyggelig å komme til Nytorget, selv i mørket, sier han.