Sjeføkonom: – Overraskende varsel om flere renteøkninger

Styringsrenten ble torsdag som ventet hevet opp 0,25 prosentpoeng til 4,25 prosent. Det gjorde Norges Bank klart under en pressekonferanse.

Norges Bank har hittil satt opp renten 13 ganger siden klatringen fra det historiske nullnivået begynte for tre år siden, og sentralbankens egen prognose fra juni tilsa at rentetoppen trolig ville være nådd på 4,25 prosent nå i september.

Nå har sentralbanksjefen justert den prognosen – og varsler ytterligere renteøkninger.

– Hvorvidt det blir nødvendig å heve renten videre, vil avhenge av den økonomiske utviklingen. Trolig setter vi styringsrenten opp en gang til, mest sannsynlig i desember, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache.

Sentralbanksjef Ida Wolden Bache. (Stian Lysberg Solum/NTB)

Overraskende varsel om nye økninger

Sjeføkonomen i Sparebank 1 SR-Bank er litt overrasket over de justerte prognosene fra sentralbanksjef Ida Wolden Bache og Norges Bank, som trolig innebærer at renten skal økes flere ganger.

– De løfter rentebanen et sted mellom én og to rentehevinger, så det ser ut som vi kommer opp i en rente på 4,5 i desember, og at vi blir værende der helt til september. Da skal vi ifølge rentebanen, slik den ser ut nå, ned på 4,25 prosent, og videre ned til 4 prosent i mars 2025, sier Knudsen og fortsetter:

– Det er mye usikkerhet rundt denne rentebanen. Det er ikke lett å forstå hvorfor de har oppjustert anslagene for oljepris og investeringer så mye, men det må nesten Norges Bank svare på. Jeg tror vi er på toppen nå.

Med rentehevingene venter Norges Bank at den gjennomsnittlige boliglånsrenten kommer opp i 5,7 prosent neste år, før den avtar noe fra 2025.

Tenke lenger fram

SR-Banks Kyrre M. Knudsen mener Norges Bank er litt kortsiktige i tankegangen.

– Vi må se lenger framover. De ønsker ikke en diskusjon om at renten skal ned i nær framtid, de vil se tydelige tegn på at de har kontroll på inflasjonen. Nå styrer Norges Bank litt i bakspeilet. De har undervurdert både inflasjon og rente lenge nå, og det virker som de tar litt for mye i nå, sier Knudsen.