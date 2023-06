Trekker boliger fra markedet: − Kan gjøre seg selv en bjørnetjeneste

− En del av de som skal selge bolig med oss, har planlagt å legge boligen ut for salg i august og september. Men vi har også kunder som, i samråd med megler, har plan om å legge boligen ut for salg nå i juni og juli, sier Anders Tangen, megler hos Eiendomsmegler 1 SR-Eiendom, til Rogalands Avis.

Nå skriver vi nemlig juni, og om kort tid drar mange av oss på sommerferie. Da forsvinner potensielle selgere og kjøpere fra boligmarkedet, både i Stavanger og ellers i landet.

Juli og desember er måneder mange selgere frykter, men det kommer folk på visning likevel. Kjøpere som er redde for å gå glipp av noe bedre til høsten, bør kanskje også tenke seg om en ekstra gang, skal vi tro meglerne vi har snakket med.

− Antall boliger for salg har vært relativt lavt i år sammenlignet med de to siste årene. Det er ikke mye som tyder på at det blir store endringer i august. Det vil alltid være kamp om de gode boligene, så må folk vurdere selv hva de mener er boligen for dem, sier Tangen.

Anders Tangen, megler i Eiendomsmegler 1 SR-Eiendom. (Eiendomsmegler 1 SR-Eiendom)

− Bruker sommeren på visninger

Ifølge Tangen i SR-Eiendom, prioriterer gjerne de som skal selge familieboliger, som store rekkehus og eneboliger, å legge dem ut for salg i august og utover høsten.

− Leiligheter, som kan passe perfekt for førstegangskjøpere, selges derimot like godt om sommeren som ellers i året. Unge som akkurat har fått jobb etter endte studier og vurdere å kjøpe sin første bolig, bruker sommeren flittig på visninger, sier Tangen.

− Tendensene fra tidligere år, er at det er færre boliger for salg i juli enn i juni og august. Men allerede i august og rundt skolestart er markedet tilbake på samme nivå som før sommeren, antas det, fortsetter han.

Budrunder fra solsengen

Trond Lura, daglig leder i DNB Eiendom Stavanger, påpeker at sommeren er en spennende tid for mange som selger, eller som tenker å selge bolig.

− De som har hatt boligen ute for salg lenge, vurderer gjerne å trekke den fra markedet nå i ferien. I dagens marked, hvor det i flere områder er knapphet på boliger, kan det være de da gjør seg selv en bjørnetjeneste, sier Lura til RA.

− I ferien er det normalt færre boliger som ligger ute for salg. Dermed blir det totale tilbudet noe mindre, som kan øke presset på de boligene som ligger ute. Vi har god erfaring med boligsalg også om sommeren, da primært i juli, selv om det naturligvis er noe færre salg da enn juni og august. Kjøperne er definitivt på boligjakt også om sommeren, og vi har flere eksempler på at kjøpere legger inn bud fra solsengen, utdyper han.

Gode priser om sommeren også

Bruker vi fjorårets juli som utgangspunkt, ble det da solgt 101 boliger i Stavanger, ifølge tallene til DNB Eiendom.

− Av disse ble 46 prosent solgt over prisantydning, og 40 prosent ble solgt under. Til sammenligning ble det i juni 2022 solgt 334 boliger, hvor 43 prosent gikk over og 44 prosent gikk under prisantydning. Med andre ord, ble en større andel av boligene solgt over prisantydning i juli enn i juni, sier Lura.

Samtidig ble flere boliger solgt under prisantydning i juni enn juli i fjor.

Lura legger til at salgstiden gikk opp fra 32 til 41 dager mellom juni og juli i fjor. Dette henger sammen med at flere selgere lot være å trekke boligene fra markedet, og dermed har nytt godt av mindre «konkurranse» fra andre salgsobjekter i perioden.

Trond Lura, daglig leder i DNB Eiendom Stavanger. (DNB Eiendom)

− Venter bra «trøkk» i juli

Ser vi på boligtype, er det jevnt over like stor andel eneboliger og leiligheter som selges av totalvolumet om sommeren hos DNB Eiendom.

Leiligheter er absolutt det som er med på å trekke ned snittet i omsetningstid, da det er en mer konstant etterspørsel etter disse, og at det til stadighet legges ut nye leiligheter for salg.

Det trenger slett ikke å være en dårlig idé å kjøpe eller selge bolig i juli. (Vegard Wivestad Grøtt/NTB)

− I dagens marked forventer vi bra «trøkk» også i juli, både på leiligheter og eneboliger som legges ut for salg. «Reservelagrene» av boliger som har ligget lenge ute for salg, er mer eller mindre i ferd med å tømmes. De som ønsker å ha kjøperne mer for seg selv enn hva de kanskje kan forvente i august og september, bør med andre ord vurdere å legge ut annonsen for salg nå, sier Lura.

− De som ønsker å vente, kan forhåndslansere boligen med en kommer-for-salg-annonse. Da kan de skape interesse for boligen tidlig, og dermed kunne gjennomføre et solid og vellykket boligsalg også på sensommeren, avslutter han.

