Slik får du mest mulig ut av feriepengene: – Ikke bli helt sparecrazy!

– Ingen har sagt at du må bruke alt på ferie. Husk at dette er dine penger, ikke en overraskende konvolutt du har funnet på gata! råder Anne Berit Grostad.

Selv ligger hun ett år i forkant: Årets feriepenger går alltid til neste års ferie. Med familie på fem kunne ferien fort ha blitt en i overkant dyr affære – men ved å planlegge både sparingen og pengebruken, får Anne Berit og familien tatt seg den sommerferien de ønsker seg uten at de voksne må grue seg til regningen kommer.

For selv om pengeinfluenseren er over snittet interessert i sparing, er hun opptatt av at ferien er tiden for å kose seg litt mer enn vanlig:

– Hvis du setter hele feriepengebeløpet ditt på bufferkonto, og ikke setter av noe til kos, så kan livet bli trist og kjedelig. Det er en grunn til at vi får feriepengene – for å nyte den fineste tida på året litt ekstra! minner hun om.

Nøkkelen, ifølge Anne Berit, er å planlegge i forkant og være bevisst sin egen pengebruk. – Let etter rimelige måter å nyte ferien på, oppfordrer hun.

– Møtte meg selv i døra

Gjennom instagramkontoen og podkasten sin inspirerer 35-åringen fra Orkanger over 18.000 følgere til å ta grep for å føle seg mer frigjort, enten det er fra tidsklemma eller fra økonomiske bekymringer.

Hun har også gitt ut boka «Spareglede» (Cappelen Damm) tidligere i år.

Ut fra Instagram å dømme er det lett å få inntrykk av at Anne Berit alltid har hatt økonomien på stell – men også hun ble nødt til ta et oppgjør med egen pengebruk.

– Jeg har alltid trodd at jeg var sparsommelig, men da jeg prøvde å få oversikt over økonomien min, så jeg at jeg brukte opp alle pengene mine, forteller Anne Berit. – Jeg møtte meg selv i døra og innså at jeg måtte bli mer bevisst på pengebruken.

Slik begynte interessen hennes for privatøkonomi å blomstre.

– Hva vil jeg egentlig bruke penger på? Hvordan er det jeg vil leve? spurte hun seg selv. Anne Berit tror bevissthet og åpenhet rundt økonomi er det viktigste for å få et kontrollert, men samtidig avslappet forhold til pengebruken sin.

– Det er ikke så mye kunnskap som skal til, men vi må stoppe opp og tenke oss litt om, råder hun. – Vi må tørre å snakke om penger og vise at vi er opptatt av privatøkonomi!

Unngå forbrukslån!

Anne Berit har gjort det til en vane å sette av årets feriepenger til ferien ett år fram i tid.

– Feriepengene kommer jo ganske sent, minner hun om. – Hvis en skal rekke å få gunstige priser, handle i god tid i forveien og dessuten ha tid til å glede seg til turen, må en betale for ferien lenge før årets feriepenger er på konto. Alternativet er jo å betale med kredittkort i august.

Det er akkurat her det skjærer seg for mange: Dyre forbrukslån kan fort bli en vond spiral det er vanskelig å komme seg ut av.

– For mange starter det med en sommer- eller juleferie som går litt over styr, og så henter de seg aldri inn igjen, tror Anne Berit.

Men å handle reise på kredittkort kan faktisk ha fordeler også.

– Å betale reiser med kredittkort er i og for seg fornuftig, mener siviløkonom Hallgeir Kvadsheim, kjent fra TV-programmet Luksusfellen.

– Betaler du med kredittkort, så gir de fleste kortene deg en reiseforsikringsdekning på kjøpet, forklarer han. – Mange bruker denne fordelen bevisst. Det lønner seg og er helt uproblematisk – men bare om du gjør opp kredittlånet før rentene begynner å løpe.

Ellen Katrine Nyhus, professor i markedsføring ved Universitetet i Agder, er enig med Kvadsheim, men understreker at en bør tenke seg godt om før en drar kredittkortet:

– Om du har problemer med å betale forfalt kreditt eller sliter med avdragsbetaling for en ferie, bør alarmklokkene ringe, advarer hun. – Da bør du ta grep for å få kontroll på økonomien og sette opp et budsjett.

28 prosent mer til ferie

De siste årene har pandemien hindret flere i å feriere utenlands. Dessuten kunne Virke Reiseliv fortelle at det var en klar økning blant nordmenn som planla norgesferie allerede før koronaen gjorde sitt inntog.

Norgesferie er fortsatt populært. 79 prosent av oss har planer om norgesferie i sommer, ifølge en undersøkelse utført i mai av Respons Analyse på vegne av Sparebank 1. Men flere av dem som velger Norge, vil også en tur utenlands: Totalt planlegger nemlig 39 prosent å feriere i utlandet i løpet av sommeren 2022.

Samtidig viser undersøkelsen at nordmenn i år har satt av 28 prosent mer penger til sommerferie enn i fjor.

Skriver liste

«Kos deg gjerne – det har du fortjent!» skriver Anne Berit på Instagram om feriepenger. Men å balansere kos og sparsommelighet kan være lettere sagt enn gjort.

– En må gjerne unne seg litt, men det bør være gjennomtenkt, sier Anne Berit. Det hemmelige planleggingsvåpenet hennes er listeføring.

– Når jeg tenker gjennom ferien i forkant og skriver ned hva jeg ønsker meg og gleder meg til, er det lettere å droppe alt annet, forklarer hun.

For på ferie kan det fort dukke opp fristelser en ikke visste om på forhånd.

– Disse fristelsene er ikke nødvendigvis ting en ønsker seg, men distraksjoner, sier Anne Berit. – Skriv en bucket list før reisen, og styr unna alt som ikke står på lista! Og for å holde på motivasjonen, bør du hele tiden minne deg selv på hva du oppnår ved å klare å holde deg til lista di.

Også siviløkonom Hallgeir Kvadsheim mener listeføring lønner seg:

– Planlegger du pengebruken din, vil du sannsynligvis ende opp med å bruke mindre penger, sier han. – Dette gjelder ikke bare ferieplanlegging, men generelt – for eksempel matinnkjøp. Det virker kanskje kjedelig, men om du setter opp en handleliste, vil du nok merke at du kaster mindre mat, spiser mer varierte middager og har det gøy med matlagingen.

Avklarer forventninger

Når Anne Berit råder oss til å lete etter rimelige måter å nyte livet på – hvordan gjør hun det selv, helt konkret?

– Vi er nøye med å variere mellom dyrt og billig, forteller hun. Under vestlandsferien i fjor vekslet familien mellom overnatting på hotell, i campinghytter og på et rimelig Airbnb-sted.

– Og så spiste vi noen dyre og noen billige middager. Summen blir mye lavere enn om du smeller av gårde med hotell og dyr restaurant hele tiden!

Hun og mannen passer på å avklare forventningene med barna på forhånd.

– Barna får egne feriepenger de selv får holde oversikt over, sier Anne Berit. – Vi snakker om det i forkant og avtaler at de for eksempel får spise én is hver eller annenhver dag, så er sånne ting forutsigbare for dem.

Tidligere kunne familien fort ha overnattet i telt underveis, men Anne Berit er opptatt av at ferieturen skal oppleves fin for alle.

– Ungene mine begynner å bli ganske store. 14-åringen hadde nok fått avsmak på pengesparing om vi la opp til telting, ler hun. – Målet som forelder er jo å gi barna noen av de samme verdiene en selv har. Jeg tror det er viktig å ikke bli helt sparecrazy – da blir det ikke blir noe stas å dra på ferie!

Anne Berits råd til feriesparing

1) Sett av en månedlig sum til ferieformål! Da merker du at du jobber litt for ferien, og pengeneføles litt mer verdt.

2) Planlegg! Ikke bare spar det som er til overs etter ferien, men legg en plan for hvordan du skal disponere pengene underveis. Hvor mye vil dere bruke på mat, transport og overnatting? Og hvilke aktiviteter vil dere få med dere? Hold dere til lista, og styr unna andre fristelser!

3) Tenk balanse når du disponerer pengene: Sett av litt til buffer, litt til kos og litt til neste års ferie. Sett dem på separate kontoer som du gir ulike navn, så vet du hva pengene går til.

4) Balanse er lurt under selve ferien også. Du trenger ikke velge den billigste løsningen hver gang, men du kan bytte på å spise dyrt og billig, og veksle mellom å overnatte på campingplass/i telt og på hotell.

5) Avklar ferieforventningene med barna på forhånd, så de vet hva de har i vente. Da kan dere unngå krangler om x antall is. Kanskje de også kan få disponere sine egne feriepenger under turen?

Kilde: Anne Berit Grostad

– Feriepengene er ingen bonus!

I mai og juni får de fleste arbeidstakere både restskatt og feriepenger inn på konto.

– Mange ser nok på disse pengene som nærmest en bonus eller en lottogevinst, sier siviløkonom Hallgeir Kvadsheim, – noe som kommer fra oven og som vi ikke helt tenker er våre penger i utgangspunktet. Men det stemmer ikke, minner Kvadsheim om.

– Feriepengeordningen er myndighetenes måte å hjelpe oss å unngå lån til ferie, forklarer Ellen Katrine Nyhus, professor i markedsføring ved Universitetet i Agder. – Ved å kreve litt for høy skatt i de andre månedene i året, slik at vi kan få skattefritak i juni, blir vi i praksis tvunget til å spare til ferie.

Kvadsheim tror mange blir overrasket hvor mye feriepenger de faktisk får utbetalt.

– Vær bevisst den store pengeslumpen som kommer! råder han. – Den gir en god mulighet til å spare litt ekstra.

Om du har gjeld å nedbetale, bør du bruke litt av feriepengene på å kvitte deg med noe av den.

– Begynn alltid med å nedbetale den dyre gjelda – i hovedsak forbruksgjeld, uoppgjorte kredittkortgjelder og andre typerforfalte inkassoregninger, tipser både Kvadsheim og Nyhus.

Neste spareprioritering bør ifølge Kvadsheim være en lett tilgjengelig bufferkonto.

– For at du ikke skal havne utpå samme galeien som tidligere og måtteta opp forbrukslån, bør du bygge opp en liten buffer på minimum én netto månedslønn. Begynn der! anbefaler han.