Forsikringer: Disse må du ha og disse er salgstriks

Det er lett å la seg forvirre av alle forsikringene som finnes der ute. Hvilke må og bør du ha, og hvilke kan du la være å kjøpe? Vi har spurt ekspertene.

– Noen forsikringer må man ha, og man har lite valg. Man kan blant annet ikke bli boligeier med mindre man har husforsikring, og det samme gjelder hvis man eier bil eller hytte, sier administrerende direktør i Norsk familieøkonomi, Harald Vaaland, til RA.

– Det gjelder alt man har en gjeldsforpliktelse på, for man får ikke lån hvis man ikke har forsikring. I tillegg er det veldig uansvarlig å ikke ha en innboforsikring, legger han til.

– Hva kan konsekvensene være av å ikke ha disse forsikringene?

– Dersom man har gjeld på huset i en bank, er man forpliktet til å ha forsikring. Hvis man ikke har det, sier banken opp lånet – noe de har all rett til. Det samme gjelder for en bil. Man må ha ansvarsforsikring som kan dekke skader man påfører andre, hvis ikke skilter de av bilen, sier Vaaland og legger til at kaskoforsikring, som dekker skader man får på egen bil, er nødvendig dersom bilen er pantsatt, belånt eller leaset.

– Man må vurdere om man skal ha kasko eller ei dersom bilens verdi er under 50.000 kroner. Dette er individuelt og henger sammen med hvilken egenandel som er valgt og prisen på kaskoforsikringen, sier han.

Forbrukerorganisasjonen Huseierne skriver på sine nettsider at en viktig tommelfingerregel er at man skal forsikre krisene i livet sitt. Frode Rødder er distriktsleder for Rogaland sør, og han mener det er svært viktig å ha en innboforsikring i tillegg til en god husforsikring.

– Innboforsikringen forsikrer mot skader som oppstår på innboet i boligen. Denne forsikringen skal dekke skadene som oppstår, mens en husforsikring forsikrer selve boligen og dekker byggtekniske feil. Hvis en lekkasje oppstår som følge av en skade i boligen, dekkes det av denne forsikringen, sier han til RA, og minner om at dersom man har både hus og hytte må man sørge for at man har hus- og hytteforsikring, samt to innboforsikringer.

I og med at mange hytter står tomme og uten innsyn over lengre perioder, mener Rødde det er viktig å ha en god hytteforsikring. Innboforsikringen dekker alt av inventar, klær og utstyr, dersom man skulle blitt utsatt for et innbrudd.

– Har man en båt i tillegg, må denne også forsikres – så lenge den har motor, sier han.

Bør vurderes

Distriktslederen i Huseierne forteller at de aller fleste har en boligselgerforsikring når de skal selge bolig, og at man også kan tegne boligkjøpsforsikring når man kjøper bolig.

– Det er snakk om store verdier, så disse forsikringene kan være gode å ha, sier han.

Boligselgerforsikringen gjelder for de som skal selge en bolig, og som boligselger er man ansvarlig for feil og mangler på boligen som kjøperen ikke ble opplyst om ved kjøpstidspunktet. Denne ansvarsperioden varer i fem år.

– Hvis kjøper har rett på prisavslag eller rett på tilbakebetaling på grunn av feil eller mangler, vil forsikringsselskapet dekke dette, sier Rødder før han fortsetter:

– Det er viktig å vite at en boligkjøperforsikring er en advokatforsikring, og ikke en kjøps- eller ansvarsforsikring på samme måte som eierskifteforsikring. Den dekker i utgangspunktet ikke feil og mangler, men dekker dine egne og eventuelt motpartens saksomkostninger.

Andre forsikringer det kan lønne seg å ha er ufør- og barneforsikring. Uføreforsikringen sikrer inntekten dersom man blir ufør, mens en barneforsikring sørger for at barna har mer å leve av dersom de blir uføre. Hvis man ikke har en barneforsikring, får de bare en minstedekning fra folketrygden hvis de skulle bli uføre.

– Livs- og ulykkesforsikring er viktig hvis man har mye gjeld, for da kan man få hjelp til å avkorte den, sier Rødder.

Vaaland påpeker at man har forpliktelser overfor både barn og ektefelle, og mener at en livsforsikring bør vurderes.

– Gjennomsnittsalderen i Norge er over 80 år, men man trenger livsforsikring dersom man har mye gjeld og har forpliktelser overfor andre. Det koster heller ikke så mye for de som er unge, sier han.

I tillegg mener han at det er uansvarlig å reise uten en reiseforsikring.

– Man kan reise med et helsekort som gjelder innen EØS, men det er mye enklere å ha en reiseforsikring, sier Vaaland før han fortsetter:

– Det fordrer selvfølgelig at man reiser, hvis ikke har man ikke behov for den. Mange har valgt bort denne forsikringen under pandemien, men nå kan det hende at de kommer på at de trenger den igjen.

Han minner om at det er mulig å kjøpe reiseforsikring for kun den perioden man skal reise, og at dersom man betaler reisen med kredittkort er reiseforsikringen inkludert.

Vaaland og Rødder er enige i at en husdyrforsikring kan være lurt å ha dersom man har dyr.

– Det kan fort bli dyrt dersom dyret har behov for en operasjon, sier distriktslederen i Huseierne før han fortsetter:

– Helseforsikring kan også være greit å ha, og man spare penger både for seg selv og jobben sin.

Vaaland er enig. Han mener at selv om Norge har et godt offentlig helsetilbud, er det åpenbare fordeler med en helseforsikring.

– Det koster penger, men må man til en spesialist kommer man seg dit i løpet av noen dager i stedet for måneder. Det må likevel være opp til hver enkelt hva man ønsker, sier han.

Unødvendige forsikringer

Begge mener at visse forsikringer er helt unødvendig å kjøpe.

– Strømselskaper, mobilselskaper og andre plasser hvor man handler ting, slenger ofte med et tilbud om en forsikring. Veldig ofte trenger man ikke dette, og det er definitivt for å selge mer, sier Vaaland.

– Hva er det som gjør at folk velger å betale for disse unødvendige forsikringene?

– Spør du meg er det salgstriks. Det er lett å selge det når man tegner for eksempel en strømavtale eller et abonnement, sier han.

Rødder er uenig i at det kun er salgstriks. Distriktslederen i Huseierne mener at fordi noen knuser mobilen sin fra tid til annen, kan det være greit å ha en uflaksforsikring.

– Det er likevel ikke den mest nødvendige forsikringen. For noen koster det gjerne mer enn det smaker, men vi er forskjellige, sier han.

– Jeg føler heller ikke at forsikringsselskapene er ute etter å lure folk. De er seriøse, og det er et reelt spørsmål om man trenger forsikring. At folk blir lurt til å tegne forsikringer de ikke trenger, tror jeg ikke er et stort problem, legger han til.

Kan spare flere tusen

Rødder har ikke oversikt over hvor mange forsikringer det finnes, og forstår godt hvis folk synes det er et utfordrende tema. Han tror det finnes mange av dem som er dobbeltforsikret.

– Det er unødvendig. Det er viktig at man sjekker hovedforsikringen, og leser det som står skrevet med liten skrift. Det kan være snakk om en del penger, sier han.

– Hvor lurt er det å samle forsikringene sine i samme forsikringsselskap?

– Man kan få mellom ti og tjue prosent rabatt hvis man samler mer enn tre forsikringer i samme selskap. Man blir totalkunde, og det er bra, sier Rødder.

– Å ha forsikringer på bil, bolig og hytte i samme selskap kan man gjerne spare litt på. I tillegg må man tenke på kilometerstanden på bil. Det er definitivt mange som kjører mindre enn man tror, og hvis man ordner opp i dette innen forfall – og det kan kun være snakk om med én dag, får man igjen penger for hele året. Ringer man over tiden, får man ikke igjen penger. Det er snakk om flere tusenlapper spart med kun én telefonsamtale, legger Vaaland til.

– Hva er det viktig å tenke på når man skal velge forsikringer?

– Folk er gjerne litt sløve på det, men kan være lurt å sjekke priser med forskjellige selskaper. I tillegg kan man spare penger på å skifte forsikringsselskap, for de kan sette opp prisene etter noen år. Det er lurt å følge med på dette, sier Rødder.

– Jeg ville lest tester – det er ofte greit å se gjennom dem, legger Vaaland til.

Han mener det er ingen tvil om at mange er veldig godt forsikret, og kanskje unødvendig mye.

– En generell god regel er å sjekke hvilke forsikringer man får gjennom jobb og foreninger, sier Vaaland før han fortsetter:

– Det gjelder å sette seg inn i det.

