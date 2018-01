Rogalandsavis

Følg RA Sporten på Facebook !

Ivan Stevanovic vant keeperkampen ganske klart foran vel 15.000 tilskuere. Det er samme mann som stoppet Norge i OL-kvalifiseringen i Danmark i 2016.

Norges mulighet for avansement til semifinale ligger i dette: De norske gutta må havne på samme poengsum (seks) som Sverige og Kroatia og vinne den interne tabellen de tre imellom.

I første omgang må Norge håpe at Sverige slår Hviterussland mandag og at det blir norsk seier over Sverige med minst fem måls margin onsdag.

På toppen av det må ikke Frankrike avgi poeng mot Kroatia i det aller siste oppgjøret i hovedrunden.

– Dette blir vanskelig. Jeg synes vi bommet på mange store sjanser i dag, og så tapte vi veldig mange dueller, sa landslagssjef Christian Berge til TV3.

Norge fikk en helt forferdelig åpning lørdag. Etter snaut 14 minutter sto det 8-4 til Kroatia. På veien dit hadde de norske gutta bommet på seks skudd og kastet bort ballen like mange ganger på tekniske feil.

Det kan ikke kalles annet enn marerittstart.

Veteranen ut

Kaptein Bjarte Myrhol hadde en blytung åpning med skuddmiss på tre av fire muligheter. Han ble tatt av banen etter 16 minutter og sparket sint i en reklameplakat ved den norske benken.

Keeper Torbjørn Bergerud kom ikke opp på i nærheten av sitt beste. Han ble erstattet av Espen Christensen da 2/3 av omgangen var spilt.

Spillet løftet seg etter hvert. Kroatia ledet bare 17-15 til pause.

Det ble dramatisk i annen omgang, men hjemmelaget holdt seg foran. Norge kom aldri opp på sitt maksnivå, og målvaktene ble skutt i senk i perioder.

På tribunen satt Kroatias superstjerne Domagoj Duvnjak. Han pådro seg en skade i EMs åpningskamp og har vært tilskuer siden.

Revansj

Norge slo Kroatia etter ekstraomganger i VM-semifinalen i fjor. Nå var det ombyttede roller, og EM lever for fullt etter vertsnasjonens seier lørdag.

Den norske troppen fryktet de rumenske dommerne. Kroatia fikk noen tvilsomme avgjørelser med seg, men også langt flere utvisninger enn Norge.

(©NTB)