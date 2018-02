Rogalandsavis

Følg RA Sporten på Facebook !

Dermed står dagens norske spillere fortsatt uten en seier i vinterlekene. Tyskland scoret på tre straffeslag, mens den norske trioen som fikk sjansen, bommet på sine tre.

Det gikk ikke slik nordmennene fordret i forkant av den siste gruppespillkampen. Norge skulle unngå utvisninger, men det var nettopp i overtall at tyskerne klarte å skape trykket som til slutt sørget for at nullen røk for den solide målvakten Lars Haugen.

Det skjedde i spill fem mot fire snaut 13 minutter ut i den andre perioden. Patrick Hager fikk pucken rett til høyre for Norges mål, vendte opp og satte pucken via Lars Haugen og inn i lengste hjørne.

Norge var på ingen måte hektet av i denne OL-kampen i den sørkoreanske kystbyen Gangneung, men som i de første kampene mot Sverige (0-4) og Finland (1-5) kostet det krefter å spille mye i undertall.

Gufne scener

Det ble dramatikk tidlig i midtperioden da Tommy Kristiansen satte inn en knallhard takling mot Sinan Akdag. Tyskeren ble liggende igjen på isen, men ble etter hvert støttet inn i garderoben. Dit måtte også Kristiansen, som fikk matchstraff for checking mot hode-/nakkeregionen.

Mot slutten av midtperioden fikk Mats Rosseli Olsen en gigasjanse til å utligne til 1-1. Han kom alene med Danny aus den Birken etter et norsk brudd, men lyktes ikke i å overliste den tyske keeperen.

Utligningsmålet skulle derimot komme fem minutter ut i tredje periode. Kaptein Jonas Holøs gjorde en god jobb på kanten og spilte bak til Tsjekkia-proffen Alexander Reichenberg, som feide inn 1-1-målet.

Press

Norge så ut til å bli tent av scoringen og jaget et ledermål. Niklas Roest fikk en god sjanse midtveis i perioden etter pent norsk angrepsspill, men skuddet gikk rett på keeper.

Norge havnet på nytt under hardt press etter at Reichenberg fikk en tominutter for slashing i det 52. minuttet. Tyskerne dunket løs mot det norske buret, men Haugen og lagkameratene maktet å rydde opp.

Helt på tampen var det tyskerne som pådro seg en tominutter, og ettersom det sto 1-1 etter ordinær tid, fikk Norge starte forlengningen med nesten to minutters spill fire mot tre. Det maktet laget riktig nok ikke å utnytte, og oppgjøret måtte avgjøres på straffeslag.

Omspill neste

Der ble det tysk overkjøring med scoringer av Hager, Matthias Plachta og Dominik Kahun. Anders Bastiansen, Reichenberg og Mathis Olimb misbrukte sine forsøk.

Senere søndag blir det avklart hvem Norge møter i omspillet om en kvartfinaleplass i OL. Det blir trolig Slovenia.

(©NTB)