Tapte ny nøkkelduell i bunnstriden

Etter en brukbar start på sesongen, har Sandnes HK fått den harde realiteten av Eliteserien i fjeset den siste tiden. Åtte strake tap var fasit for de lyseblå før dagens kamp mot bunnrival Falk Horten, deriblant andre bunnrivaler som Nøtterøy og Bodø.

I søndagens bortekamp mot Falk i Horten, var det bortelaget som kom best i gang og scoret kampens tre første mål. Tremålsledelsen ble spist opp i løpet av de første åtte minuttene, men halvveis ut i omgangen hadde ledelsen blitt gjennopprettet og faktisk økt til fire mål.

Fire dårlige minutter senere hadde Falk igjen tettet den ledelsen, og hjemmelaget benyttet det momentumet til å kapre en knapp 16-15-ledelse til pause.

Avstanden til sikker plass øker

De siste 30 minuttene var jevne, da lagene fulgte hverandre som skygger. Men i motsetning til i den første omgangen, var det Falk som hadde et ørlite overtak. Sandnes klarte aldri å komme helt a jour, og halset hele omgangen etter med ett mål eller to.

Ti-tolv minutter før slutt satte vertene inn en aldri så liten sluttspurt, noe Sandnes aldri klarte å svare på. Vertene dro så mer og mer i fra på slutten og vant til slutt relativt komfortabelt 35-27.

Med kveldens tap blir Sandnes værende på åtte poeng etter 17 kamper, mens Falk Horten øker forspranget med sin plass like over kvalifiseringsplassen. De har nå 14 poeng på like mange kamper spilt som Sandnes, og mellom dem ligger Bodø på kvalifiseringsplassen med 11 poeng på 16 kamper.

André Ellertsen ble Sandnes' toppscorer med sju mål, mens Håkon Petterson ble hjemmelagets toppscorer med ni mål.

