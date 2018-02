Tapte hjemme mot tabelljumboen

Rogalandsavis

Følg RA Sporten på Facebook !

På grunn av Norges deltagelse i EM i januar, har Sandnes hatt spillefri siden 20. desember. I første kamp etter mesterskapspausen var det tabelljumbo Nøtterøy som kom på besøk til Sandnes, og lagene fulgte hverandre tett det første kvarteret og vekslet på å ha ledelsen.

To kjappe mål av Simen Sagli åpnet opp en tomålsledelse for hjemmelaget like før kvarteret var spilt, og i løpet av de neste ti minuttene økte vertene ledelsen til fire mål. Men en sluttspurt fra Nøtterøy gjorde at lagene gikk til pause på stillingen 15-14.

Kun tre minutter ut i omgangen var det så plutselig Nøtterøy som hadde tatt ledelsen med to mål, og fra der så ikke ligaens eneste lag uten seier før kveldens kamp seg tilbake. 15 minutter før slutt hadde bortelaget økt ledelsen til fem mål, og selv om Sandnes kuttet forspranget til tre mål, ble det til slutt et 26-30-tap for Sandnes.

Med dagens tap er Sandnes nå under streken med åtte poeng, tre poeng bak Kolstad og Bodø på plassene over. William Aar ble vertenes toppscorer med sju mål, mens Steffen Løkkebø ble toppscorer for Nøtterøy med seks mål.

LES OGSÅ: Tapsrekken fortsetter for Sandnes