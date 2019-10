Tajik: – Regjeringen svikter neste generasjon

– Dessverre er hovedbildet fra de siste sju statsbudsjettene at regjeringen svikter neste generasjon, sa Aps finanspolitiske talsperson Hadia Tajik i sin replikk etter at finansminister Siv Jensen (Frp) hadde lagt fram forslaget til statsbudsjett for Stortinget.

Tajik nevnte klima, rettferdig fordeling og verdiskaping som områder hvor hun mener regjeringen ikke viser handlekraften som trengs.

– Dette er en regjering som har råd til skattekutt til dem som har mest, mens de ikke har råd til medisiner til migrenepasienter, sier Tajik.

– Klimakutt blir skjøvet ut i tid, og de blir skjøvet ut av landet. Vi ønsker å kutte mer hjemme, sier Tajik.

Hun ga likevel Jensen honnør for å satse på hav i budsjettet.

