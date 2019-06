Tage (37) vant på forsøk nummer 101

Følg RA Sporten på Facebook !

Den smått sensasjonelle seieren kom i matchplayturneringen Andalucia Costa del Sol på Challenge Tour - andre nivå i europeisk proffgolf. Johansen, som nå representerer Sola GK, hadde fra før 2. plass som beste resultat på dette nivået. På øverste nivå, hvor pengepremiene er mye større, er en niendeplass det beste han har oppnådd.

Dette var 101 gang Johansen pegget opp ballen i turnering på Challenge Tour. I finalen beseiret han franske Ugo Coussaud.

- Jeg har hatt et brennende ønske om å kunne si at jeg har vunnet noe annet enn på minitourene. Dette er noe jeg har lengtet etter, sier veteranen til RA.

- Er du overrasket over dette - all den tid du bare har spilt en turnering før i år?

- Jeg burde vært det, men spillet har faktisk vært såpass solid. Jeg gjorde kun en bogey på siste dag. Faktisk gjorde jeg knapt en feil. Sånn sett er jeg positivt overrasket.

Matchplay

Turneringen ble spilt i et format hvor slagspill over to runder avgjorde trekningen i matchene siste to dager. Disse ble spilt over ni hull. I matchspill i golf handler det om å vinne flere hull en motstanderen totalt - ved å bruke færre slag på enkelthull.

Johansen brukte åtte hull på å avgjøre finalekampen søndag. Han ledet med ett hull, men hans franske motstander gjorde birdie for å legge press på ham på det nest siste hullet. Tage Johansen svarte med en eagle (to slag under par) og vant med det turneringen.

- Det var en frekk måte å avgjøre det på. Så var det en fin revansj fra i fjor. Da var jeg nære ved å vinne en av turneringene, men ble forbigått av en utrolig avslutning av en svensk spiller. Egentlig var semifinalen den vanskeligste matchen i turneringen, sier Johansen.

Hadde gitt opp sesongen grunnet svangerskap

Seieren er svært oppsiktsvekkende all den tid Johansen i utgangspunktet hadde satt en strek over denne sesongen grunnet et komplisert tvillingsvangerskap hos kona. Til RA fortalte han i vår at han egentlig hadde gitt European Tour beskjed om at han ikke ville spille noe og håpet å beholde spillerettighetene neste år gjennom et medisinsk fritak.

- Jeg fikk lov hjemmefra til å spille disse to ukene. Svigermor hjelper til hjemme med ungene, forteller den nybakte vinneren.

Nå behøver han ikke tenke mer på spillerettigheter og arbeidsplass i framtiden. Seieren, i det som bare var hans andre turnering i år, sørger for at han har fulle rettigheter på Challenge Tour de neste to årene.

- Det utgjør selvsagt en helt enorm forskjell.

Han gjør også et kjempebyks oppover på verdensrankingen - i en periode hvor alt snakk i golf-Norge handler om stortalentet Viktor Hovland.

På toppen av det spilte han inn så mye penger at opprykk til European Tour er meget realistisk ved sesongens avslutning. Her har Johansen spilt fire sesonger tidligere i karrieren.

- Min beste sesong gjorde jeg etter at vårt første barn kom til verden. Med tvillinger på plass nå kan det bli interessant å se hva jeg kan få til. Så er det slik at jeg kun får skvist inn rundt sju turneringer i år. Det er ingenting i forhold til tidligere år og en helt annen situasjon. Uansett er kone og tre barn hjemme i Stavanger viktigst resten av året. De skal prioriteres.

- Kan du klare opprykk på sju turneringer?

- Hvem vet? Det skal spilles noen med større premier senere i år. Blant annet i Kina. Jeg tror jeg skal få pegget opp der, sier en lykkelig golfproff.