Da klokken passerte 08.00 onsdag morgen hadde allerede 388 syklister passert tellepunktet i Møllebukta.

– Det er utrolig kjekt å se hvor mange som sykler til jobben og benytter seg av de fantastiske og trygge sykkelveiene våre. Til påske hadde Stavanger over 150 000 flere passeringer på våre sykkeltellere sammenlignet med i fjor, forteller Sagen Helgø i en pressemelding fra Stavanger kommune.

Alle involverte kommuner i Sykle til jobben betaler deltakeravgiften for sine respektive innbyggere. Stavanger dekker også deltakeravgiften for innbyggere i Nye Stavanger, det vil si de som bor i Finnøy og Rennesøy.

– Helseeffektene er enorme

Sykle til jobben er Norges største og eldste aktivitetskampanje og arrangeres av Norges Bedriftsidrettsforbund. Målet med aksjonen er å få flere til å velge en aktiv reisevei til og fra jobben og en mer aktiv livsstil generelt.

Flere enn 42.000 deltakere var med i 2018, og i 2019 gjennomføres kampanjen fra 24.april til 21. juni.

«Få med deg venner, kollegaer, og bli med på vårens aktivitetsboost! Gi deg selv bedre helse, bedre humør og en knallbra start på dagen. Sykler du til og fra jobben, kan du redusere generell dødsrisiko med 41 prosent, forekomst av kreft med 45 prosent og hjertesykdom med 46 prosent, viser en stor og anerkjent studie», skriver Stavanger kommune.

Aksjonen Sykle til jobben kan være den lille motivasjonen folk trenger for å komme i gang, både med en aktiv reisevei og en mer aktiv hverdag.

Bakgrunn

Hva er Sykle til jobben-aksjonen?

** Aksjonen har dokumentert effekt

** 50% sier at kampanjen har bidradd til at de har syklet mer.

** 47% sier at kampanjen har bidradd til at de har latt bilen stå en eller flere ganger.

** 86% ønsker å delta neste år.

** Generelt aktivitetsnivå øker fra 4,6 dager før kampanjestart til 5 dager etter kampanjeperioden er avsluttet.

** Det er helsegevinst og bedre form som er de viktigste grunnene til å delta i Sykle til jobben