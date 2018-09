Sykdom kan ødelegge gulldrømmen

Rogalandsavis

Duoen hadde ingen problemer med å ta seg til A-finalen, men landslagssjef Johan Flodin demper forhåpningene etter sykdom. Brun har nemlig slitt med en form for influensa i to uker.

– Jeg velger å være litt ydmyk. Vi har slitt med sykdom. Gutta vant sin semifinale og kom hit som favoritter til gull etter EM, men med trøbbel på veien, velger jeg å være litt forsiktig. Det kan svinge begge veier. De har kapasitet til å ta gull, men klassen er så tøff at det ikke går om formen ikke er som den må være i morgen (lørdag). Da kan selv medalje bli for tøft, advarer Flodin.

– Medalje er selvfølgelig målet. VI har gått til alle løp for å vinne i hele år. Men du må ro på 99,9 prosent for å kunne ta medalje, fortsetter landslagssjefen.

Svensken sier alt handler om å tenke positivt inn mot lørdagens finale i lettvekt dobbeltsculler.

– Det har vært litt småtrøbbel til og fra i to uker. Det er litt time for time. Nå har det gått litt på magen, og vi vet at antibiotika ikke løser problemene. Sykdommen gjør at Kristoffer tar seg senere inn igjen etter kraftanstrengelser enn normalt. Frykten er at han våkner tom i morgen. Men vi prøver å holde oss så positive som mulig og håper alt går bra. Vi har ikke hatt en perfekt oppladning, innrømmer Flodin.

Borch må levere superløp

Kjetil Borch må trolig ro karrierens beste løp om han skal slå den tsjekkiske favoritten Ondrej Synek i singlesculler søndag.

– Kjetil viste i dag (fredag) at han definitivt er en medaljekandidat. Det handler om å repetere det han gjorde i semifinalen. Gjør han det, er han helt der oppe. Hvilken valør det blir, kan vi ikke spå for mye om. Synek er uten tvil favoritt, men bak der ser det veldig åpent ut, mener Flodin.

– Hva må til for å snyte Synek for gullet?

– Et perfekt løp. Kjetil må opp på et nytt nivå. Han har vist at han kan øke nivået fra løp til løp her nede, men han må klare noe han aldri har klart tidligere.

– Synek er etablert i toppen og har vært i mange slike finaler. Og han har lang fartstid i single, mens Kjetil er ny. Det er ingenting som hindrer Kjetil fra å ta Synek på sikt, og det er mulig allerede på søndag, men et superløp må til.

Skyhøy favoritt

I pararoing er Birgit Skarstein stor favoritt i sin klasse. Bare israelske Moran Samuel regnes som mulig gullutfordrer.

– Birgit ser veldig bra ut. Hun kommer til å gjøre sitt beste løp noensinne her nede. Om det holder til verdensrekord vet vi ikke, det handler om vær og vind, sier Flodin.

– Vi vet ikke om den israelske utfordreren har spilt ut alle sine kort hittil. Birgit er skyhøy favoritt, og skulle også sølvet ryke, vil det være en stor sensasjon.

– Vi ser at Moran Samuel har farten inne, men matcher hun utholdenheten til Birgit? Vi håper at vi ikke blir tatt på sengen og har latt oss lure av den tryggheten vi føler. Nå skal vi holde spenningen oppe og forhåpentlig avgjøre halvveis i finalen, sier Flodin.

Ro-VM arrangeres i bulgarske Plovdiv.

