Dennis Sveum var lenge ute med skade i året sesong, og hadde nærmest gitt opp OL-uttaket før han kom tilbake fra skade like før jul. Etter et strålende comeback var Sveum håpefull at han skulle komme med i OL-uttaket til landslagstrener Petter Thoresen.

– Det er selvsagt veldig kjedelig, men litt som forventet. Jeg var veldig langt nede uken etter jeg ble skadet i midten av september, og har brukt tiden etter det til å riste av meg skuffelsen, sier Sveum til RA.

Holm synes synd på lagkameraten

Han har fått gode tilbakemeldinger etter at han kom tilbake fra skade, men har ikke snakket med landslagstrener Petter Thoresen om uttaket etter comebacket.

– Selvfølgelig håpet jeg å bli tatt ut, det hadde vært stort det å komme med til OL. Alle tilbakemeldingene jeg har fått har vært veldige gode fra alle hold i det siste, og det gjorde jo at jeg hadde et lite håp om å bli tatt ut. Men Petter har tatt ut de han tror på og de han vet han kan stole på, og sånn er det bare, sier Sveum.

Onsdag ble landslagssuttaket presentert på Olympatoppens hovedkontor i Oslo av toppidrettssjef Tore Øvrebø og vinteridrettssjef Helge Bartnes. Der ble det klart at Oilers får med seg fire deltakere i OL, og det er Johannes Johannesen, Kristian Forsberg, Henrik Holm og Eirik Salsten.

– Det er veldig synd for Dennis sin del, da han har gjort sine saker veldig bra siden han kom tilbake fra skade. Alle vi i Oilers ønsket selvsagt at han skulle bli tatt ut, sier Henrik Holm og fortsetter:

– Det er en barnedrøm som går i oppfyllelse, så det er klart det er utrolig stort for meg. Det viser at jeg har gjort mye riktig i det siste, og det blir veldig stort å kunne få delta i et OL, sier en lykkelig Holm.

I tillegg ble Mathias Trettenes tatt ut, og det ble også tidligere Oilers-yndling Tommy Kristiansen.

Starter 15. februar

Den olympiske hockeyturneringen spilles fra 14. februar i havnebyen Gangneung i Sør-Korea. A-landslaget menn kvalifiserte seg, og havnet i gruppe med Sverige, Tyskland og Finland.

Norges første kamp er mot Sverige 15. februar klokken 08.40, før Finland er motstander dagen etter klokken 13.10.

Gruppespillet avsluttes mot Tyskland 18. februar klokken 04.10.

– Vi får noen dager til å akklimatisere oss og bli vant til døgnrytmen, så det skal nok gå bra. Vi gjennomførte en veldig god turnering på Hamar sist, og Petter Thoresen er flink til å bygge lag. Så jeg tror vi kan overraske, sier Holm.

Sveum sier at han kommer til å følge med på lagkompisene, hvis han har muligheten.

– Det blir spennende å se. Nå er det ingen NHL-spillere med, og det kan jo slå ut begge veier. De som er med vil kanskje vise seg mer fram, men det bør ikke svekke sjansene våre. Hvis kampene går i edruelig tid så vil jeg nok følge med, men det er ikke sånn at jeg kommer til å være våken midt på natta, forteller Sveum.

