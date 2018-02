Svein Olav Simonsen er død

NHO Rogaland skriver følgende på sin Facebook-side:

«Det er en tung dag for oss i NHO Rogaland og hele NHO-familien. En god venn har gått bort.

I dag tidlig fikk vi den triste meldingen at vår regiondirektør i NHO Rogaland, Svein Olav Simonsen, sovnet stille inn i natt på Stavanger universitetssjukehus.

Svein Olav ble for en tid siden rammet av kreft, og det så lenge ut til at behandlingen ga gode resultater. Like over nyttår kom det ett tilbakefall som viste at kreften hadde spredd seg og denne spredningen lot seg ikke stoppe.

Ved Svein Olavs bortgang har vi mistet en god venn og en regiondirektør som hadde et bankende hjerte for næringslivet i Rogaland, for sine ansatte og for NHOs medlemmer. Svein Olav var meningssterk, uredd for å ta debatten og jobbet iherdig for å tale våre medlemmer og næringslivets sak. Hans energi og innsatsvilje var imponerende, og til tross for at han den siste tiden var rammet av sykdom var han like brennende engasjert og opptatt av å komme raskt tilbake på jobb for å kunne bidra. Det falt naturlig for Svein Olav å konkurrere om å være god. Selv om han tok over ledelsen av regionkontoret i Stavanger i en av de mest turbulente tidene for næringslivet i Rogaland, jobbet han hardt for å sette dagsorden med NHOs synspunkter. Han arrangerte uhøytidelige konkurranser med andre regiondirektører om synlighet i media og i politiske gjennomslag. Da han ble syk ville han i det lengste at alle rundt ham skulle behandle han som en likemann. Nå som denne reisen er over er det godt å kunne si at Svein Olav var mer enn en likemann, på mange områder var han en ener som både imponerte og inspirererte.

Svein Olav etterlater seg kone, en gutt på ni og en jente på elleve år, og tomrommet etter en engasjert og aktiv pappa og ektefelle er forferdelig stort. Svein Olav var en aktiv musiker og korpsdeltaker som engasjerte seg i barnas fritidsaktiviteter med samme engasjement som på jobben. Vi forsøker etter beste evne å gi familien all den hjelp og støtte vi kan i denne tøffe tiden, men savnet og sorgen kan vi ikke lindre.

At en så ung mann går bort så alt for tidlig føles forferdelig meningsløst. Slik opplevde også Svein Olav den siste tiden. Han hadde enda så mye ugjort og var ikke klar for at det skulle være slutt nå. Så sent som i forrige uke snakket han bare om at han skulle komme tilbake på jobb. Troen på at han skulle bli frisk var med Svein Olav til det siste. Han var en fighter i alt han gjorde og sto opp for det han trodde på enten debatten gikk live på NRK-radio eller i en sen Facebook-debatt om oljenæringens fremtid. Svein Olav var modig og gikk 100 prosent inn i oppgavene han tok fatt på. Da han ble syk ble det å bli frisk hans viktigste oppgave, men selv for en av de tøffeste jeg har møtt, ble kampen mot kreften for vanskelig å vinne.

Vi lyser fred over Svein Olavs gode minne!»