Susanne Andersen klar for nytt lag

Det bekrefter Team Sunweb selv på sine nettsider lørdag.

– Jeg er kjempeglad for muligheten til å bli del av Team Sunweb. Dette er en riktig overgang for meg og min utvikling, og tror det vil gjøre meg sterkere og smartere. – Den aggressive kjørestilen og måten alle alltid ofrer seg for hverandre er noe jeg ønsker å være en del av, og noe jeg virkelig liker ved laget. Jeg er en spurter, men lovende allrounder og elsker klassikerne. Jeg håper å lære mye fra de mer erfarne rytterne i løpet av neste år, sier Andersen i en pressemelding.

Team Sunweb har både et herrelag, med blant andre Tom Dumoulin i stallen, mens kvinnelaget har stjerner som Coryn Rivera blant annet. Trener Hans Timmermans sier i pressemeldingen at det nederlandske laget har fulgt Stavanger-jentas karriere en god stund allerede.

– Vi er veldig fornøyd med å få henne på laget. Vi har hatt Susanne i siktet siden hun var junior og hele tiden i eliteklassen. Hun har viste seg som et talentfull individ som kan håndtere en tøff klassiker og fremdeles levere en sterk spurt på slutten, sier Timmermans og legger til:

– Utviklingsmessig vil vi fokusere på å forbedre motoren hennes, og gi henne sjansen til å spurte. Hun er bare 20 år gammel og har fortsatt en lang og lys fremtid foran seg, sier han.

