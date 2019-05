Superstjerne trekker seg fra Tour of Norway

Følg RA Sporten på Facebook !

Ved siden av hjemmehåpene Alexander Kristoff og Edvald Boasson Hagen, var lagkamerat Mark Cavendish i Dimension Data det aller største trekkplasteret i årets Tour of Norway.

På grunn av hans skadehistorikk og dårlige form det siste året, var det en intern spøk blant journalistene om hvor langt Mark Cavendish kom før han ville stå av og dra hjem til England. Mandag kom svaret, og det var allerede før start.

– Det står på listen at han skulle kjøre her, men internt var det noen spørsmål rundt det hele tiden. Jeg visste at det var en sjanse for at han ikke kom. Det sto mellom her og å dra på høydetrening. Vi måtte se litt hvordan han kom ut av California. Han var sliten og jetlagen tok på. I løpet av gårsdagen ble det bestemt at han skal hvile litt før han drar på høydetrening, sier Gino van Oudenhove til TV2.

Det betyr trolig flere sjanser for Edvald Boasson Hagen i rittet som starter i Stavanger tirsdag, og som går i mål på Hønefoss søndag.

LES OGSÅ: Disse endringene vil Kristoff se i Hammer-konseptet