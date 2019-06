Superhelg i regionen

Denne helgen er fullspekket av aktiviteter som passer alle, enten det er sykkelritt, festival eller flyshow.

Nordsjørittet arrangerer det velkjente sykkelrittet, som eies av sykkelklubbene Dalane, Nærbø og Sandnes. For syklistene venter 91 km med storslått natur fra Egersund til Sandnes.

Daglig leder, Siri Ommedal, håper og tror at opp mot 4000 deltakere vil stille til start.

– Det tikker inn nye deltakere hele tiden, sier hun.

I «gulltidene», som hun kaller det, hadde Nordsjørittet 12.500 deltakere. Ommedal mener de var ekstremt heldige, og at antall deltakere har justert seg til det mer normale etter noen år.

– Vi er fornøyde slik det er nå, men vi ønsker selvfølgelig flere deltakere. Målet er å levere de beste idrettsarrangementene til folket, sier hun.

Mye liv og røre

Nordsjørittet er ikke kun for deltakerne. Det er også stor kultur for heiagjenger langs løypa.

– Vi har et rykte på oss for å være et av de sykkelrittene i Norge som lager mest liv. Spesielt i Tubakken er det alltid show og røre, sier Ommedal.

Hun gleder seg masse til rittet, og bekymrer seg ikke stort over at det er så mye annet som skjer i regionen samtidig.

– Vi er veldig heldige som har så mange ting å velge mellom i vår region. Alle skal ikke gjøre det samme, så det er kjempebra at det skjer mye annet også, sier hun.

Nørdsjørittet har hatt som tradisjon i mange år, å samle inn penger til veldedige formål. I år er intet unntak.

– I år går pengene til Care, som arbeider for blant annet kvinners rettigheter, sier Ommedal.

Drager, fly, og åpning av marked

I Sola er det duket for dragefesten, som fyller 30 år. Man kan man bygge sin egen drage på Sola kulturhus, og dra på dragefestival på Hellestøstranden. I tillegg arrangeres det flyshow på flystasjonen.

Musikkfestivalen Mablis og Barnas Mablis skal sørge for god stemning i Vålandskogen. Både nykommere og kjente artister og band, er å se på én av festivalens to scener, plassert på én av Stavangers høyeste topper.

I Stavanger er det duket for høytidelig og offisiell åpning av Bondens marked ved ordfører Christine Sagen Helgø.

Et slikt marked legger til rette for at bønder og forbrukere kan møtes, ifølge Bondens marked Norge.