Suksess for både Viking og Norge

Av ESPEN IVERSEN og NTB

Caroline Graham Hansen både skaffet og scoret på straffesparket som ga kvinnelandslaget i fotball 1-0 over Irland og tre svært viktige VM-kvalifiseringspoeng. Men Norge måtte slite for seieren.

– Poengene er ekstremt viktige. Vi hadde som mål å ta seks poeng mot irene. Det klarte vi. Samtidig er vi ikke så fornøyde med det vi presterer. Vi produserte flere sjanser enn Irland, men fikk ikke kampen helt der vi ville. Vi fikk ikke tak i det og hadde litt for mange enkle balltap. Men det spiller ikke så stor rolle. Nå er vi fornøyde med tre poeng, sa landslagssjef Martin Sjögren til NRK etter kampen.

Seieren satte opp en ren finale mot europamester Nederland om gruppeseier og VM-billett. Den kampen spilles i Oslo 4. september.

Dersom både Nederland og Norge slår svake Slovakia (nederlenderne hjemme tirsdag kveld, de norske borte i slutten av august), skiller ett poeng i Nederlands favør når lagene går på banen i gruppens siste kamp.

Norge har vært med i alle de sju tidligere VM-sluttspillene for kvinner. Sikres ikke den åttende billetten med gruppeseier, blir det i stedet toeromspill utover høsten om Europas siste plass i VM-sluttspillet i Frankrike.

Motstanderne der kan bli hvasse, og alle i den norske troppen ønsker nok å gjøre jobben med seier mot Nederland.

Klart straffespark

Første omgang var vel halvspilt da Ingrid Moe Wold spilte fram Caroline Graham Hansen på høyresiden i gjestenes felt. Wolfsburg-stjernen tråkket på ballen, men brøkdelen av et sekund senere dundret Claire O'Riordan inn i henne, og straffesparket var klart.

Hansen la selv ballen til rette på straffemerket og bredsidet den flatt i mål i hjørnet. Keeper Marie Hourihan kastet seg rett vei, men nådde ikke ned.

Norge var klart best i sin annen kamp mot Irland på fem dager. Som i 2-0-seieren i Dublin fredag måtte Norge styre spillet mot et lag som trakk seg tilbake og satset på å tette igjen, men igjen måtte de norske lenge ty til dødballer for å komme til sjanser.

Utenom scoringen kom to av de største sjansene på hjørnespark fra høyre. Etter et drøyt kvarter fikk Isabell Herlovsen hodet på Guro Reitens serve og stusset ballen i tverrliggeren.

Snaut halvveis i annen omgang var Reiten nær å score selv fra hjørneflagget. Hun skrudde ballen i nærmeste stolpe og ut.

Reddet på strek

Norge kom til mange skudd, men ofte gikk det i en av de mange irske kroppene som befant seg inne foran eget mål. Hourihan fikk stadig hjelp, og framfor alt i det 40. minutt da Ingrid Syrstad Engen skjøt forbi keeper etter at Hansen raidet på høyresiden og slo ballen ut i feltet. Bak målvakten sto to irske spillere på strek, og midtstopper Louise Quinn beinet ballen ut.

Norge styrte lenge kampen fullstendig, men slapp irene inn mot slutten av første omgang og måtte se gjestene komme til noen halvsjanser, uten at Ingrid Hjelmseth ble satt på en eneste alvorlig prøve.

Irland måtte vinne for å henge med i kampen om toeromspill, og gikk noe høyere etter pause. Det åpnet bare for flere norske muligheter.

Ingrid Moe Wold hadde en stor sjanse til å punktere kampen i det 81. minutt etter flott forspill av Reiten og innbytter Elise Thorsnes. Keeper reddet med nød og neppe hennes skudd fra distanse.

Fem minutter før slutt mente Herlovsen seg snytt for straffe da hun kom alene med keeper og gikk i bakken etter å ha spilt ballen forbi henne. Seieren burde vært større, men ett mål var nok for Norge tirsdag. Det kan det også bli mot Nederland i september.

Suksess også for Viking

Også i forhold til arrangement og oppmøte var tirsdagens kamp på SR-Bank Arena en opptur.

Hele 3609 tilskuere løste billett i Stavangers storstue. Det er langt flere enn hva som er normalt er vanlig når kvinnelandslaget spiller.

Også for arenaeier Viking var dette en suksess.

– Økonomien i dette er god for oss også. Vi har ikke regnskapet klart, men vi arrangerer gjerne flere landskamper, sier daglig leder Eirik Henningsen til RA.

Kampfakta:

VM-kvalifisering fotball kvinner tirsdag, gruppe 3 i Stavanger:

Norge – Irland 1-0 (1-0)

SR-Bank-Arena, 3609 tilskuere

Mål: 1-0 Caroline Graham Hansen (str. 25).

Dommer: Esther Staubli, Sveits.

Gult kort: Claire O'Riordan (24), Isibeal Atkinson (89), Irland, Lisa-Marie Utland (41), Norge.

Norge (4-4-2): Ingrid Hjelmseth – Ingrid Moe Wold, Maren Mjelde, Maria Thorisdottir, Emilie Haavi – Caroline Graham Hansen, Frida Maanum (Vilde Bøe Risa fra 64.), Ingrid Syrstad Engen, Guro Reiten – Lisa-Marie Utland (Elise Thorsnes fra 61.), Isabell Herlovsen (Synne Skinnes Hansen fra 90.).

Irland (4-3-3): Marie Hourihan – Sophie Perry-Campbell, Louise Quinn, Claire O'Riordan, Aine O'Gorman (Isibeal Atkinson fra 89.) – Megan Connolly (Amber Barrett fra 82.), Karen Duggan, Tyler Toland – Denise O'Sullivan, Leanne Kiernan (Rianna Jarrett fra 83.), Katie McCabe.