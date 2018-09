Rogalandsavis

Det var knyttet stor spenning til hva som kommer til å skje på styringsgruppens siste møte før bomringen åpner 1. oktober.

Det er kjent at Sandnes kommer til å legge frem forslag om utsettelse av bomringen inntil byvekstavtalen er reforhandlet, og at Randaberg og Sandnes vil legge frem forslag om å fjerne rushtidsavgiften.

Fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal (KrF) har vært klar på at det ikke er mulig å forhandle enkeltelementer under dagens møte, i tråd med signalene fra samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp).

Wirak foreslår utsettelse

Sandnes-ordfører Stanley Wirak (Ap) foreslo fredag i styringsgruppens møte nå tre måneders utsettelse av innføringen av Bymiljøpakken, «slik samferdselsministeren har åpnet for».

– Vi foreslår å utsette i tre måneder. Å innføre rushtid for så å fjerne den, vil folk forstå lite av. Vi vil også avklare ansvaret. Vi skal høre på folk, lavlønte, og barnefamilier som sliter. Det er ikke noe problem å utsette, har samferdselsministeren sagt. La oss ta en timeout, en reforhandling, og så en gjennomgang av kostnader, sier Wirak.

Nedstemt

Møtelederen, vegdirektør Terje Moe Gustavsen, tok saken opp til votering.

Fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal og Stavanger-ordfører Christine Sagen Helgø viste til tidligere fyllkesting-, storting- og styringsgruppevedtak, og ønsket ikke utsettelse av hele avtalen.

Wiraks forslag fikk bare Sandnes-ordførerens egen stemme.

Da er det utvilsomt: Det blir rushtidsavgift og nye bomringer fra mandag.

Bråkete demonstranter

Da vedtaket ble kjent ved 10.30-tiden var det høylydt bråk utenfor møtesalen med piping, sirener og høy musikk gjennom høyttaler, melder RAs reporter på stedet.

Låten «We’re Not Gonna Take It» med tungrockgruppa Twisted Sister ble spilt på høyt volum så det hørtes tydelig inne i fylkesutvalgssalen og var dels forstyrrende under møtet.