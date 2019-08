Studie indikerer at fotballtitting er bra for helsen

Forskerne på Universitet i Leeds fulgte supporterne i tre viktige Leeds-kamper i april og mai. Blodtrykk, puls og humør ble kontrollert både før, under og etter kampene.

Ifølge studien økte pulsen i snitt med 64 prosent i løpet av kampen. På det høyeste hadde en supporter 130 i puls.

– Dette er kjent som positivt stress og er en «kondisjonstrening» som tilsvarer 90 minutter med gange. Det indikerer at å se fotball faktisk er godt for helsen din, skriver forskerne i studien.

I snitt økte pulsen med 20 slag i minuttet da et mål ble scoret. Det var en økning på 24 prosent. Samtidig viste

– Supportere opplevde også angst før, under og etter kampen. En seier resulterte i et blodtrykksfall og en eufori med økt humør og glede, opplyser doktor Andrea Utley.

Likevel var funnene ikke oppløftende når favorittlaget tapte. En supporter sammenlignet et tap med beskjeden om at venn var død.

– Et tap resulterte i økt angst. Det ble vist av økt blodtrykk og humørfall, fortsatte Utley.

En supporter sammenlignet et tap med beskjeden om at venn har dødd.

– Oppsummert gir fotballtitting deg en moderat «kondisjonstrening». Avhengig av resultatet vil du oppleve et psykologisk løft eller nedtur, oppsummerte doktoren.

Deltakerne var mellom 20 og 62 år, men gjennomsnittsalderen var på 22 år. Forskerne fulgte supporterne i seriekampen mot Brentford, samt omspillskampene mot Derby.

(©NTB)