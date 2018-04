Rogalandsavis

Det er ett av forslagene til endringer i universitets- og høyskoleloven som regjeringen la fram fredag.

– Det har vært flere eksempler hvor studenter som har klaget har gått opp eller ned med to karakterer. Så store forskjeller er lite tillitvekkende for studenten, og det kan tyde på at rutinene rundt opplæring av sensorer er for dårlige. Vi mener et så stort sprik mellom sensuren og klagebehandling bør bety at studentene får en tredje vurdering for å komme fram til endelig karakter, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).

Regjeringen foreslår også at universiteter og høyskoler skal utarbeide sensorveiledninger til alle eksamener, fremgår det av en pressemelding fra departementet.

– Studentene fortjener at sensorene legger seg på samme linje når det gjelder karaktersetting, og at vurderingen tar hensyn til læringsmål og innholdet i studieprogrammene. Krav om sensorveiledning skal bidra til det, sier Nybø.

Det foreslås også å gi en student individuell klagerett ved gruppeeksamen. En eventuell endring av karakter ved klage på gruppeeksamen får kun virkning for den eller de som har klaget.

Hvis Stortinget vedtar regjeringens forslag til endringer i universitets- og høyskoleloven, vil de tre i kraft fra 1. juli i år.

