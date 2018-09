Studentene på tekniske fag er minst fornøyde

Rogalandsavis

Studenter ved fagskoler i Norge har for første gang blitt spurt om hva mener om kvaliteten på utdanningen. Resultatet av undersøkelsen ble lagt fram onsdag og viser at forskjellen i tilfredshet er mest markant mellom studentene på helse- og sosialfag og tekniske fag.

Snittscoren for overordnet tilfredshet er 3,6 for tekniske fag, mot 4,5 for helse- og sosialfag. Undersøkelsen har da bedt studentene svare på hvor tilfreds de er med studiet på er skala fra 1 til 5 hvor 1 er «ikke tilfreds» og 5 er «svært tilfreds».

Direktør Terje Mørland i Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) mener det er viktig å finne årsaken til forskjellen.

– Det er gledelig at resultatene alt i alt er gode, men jeg forventer at fagskolene tar tilbakemeldingene på alvor og ser nærmere på de utdanningstilbudene som får dårlige tilbakemeldinger, sier han.

Noe av forskjellen i tilfredshet mellom fagutdanningene kan forklares med ulikhet i utdanningstilbudene og bakgrunnen til studentene. Men ifølge Mørland er det fortsatt en betydelig forskjell i tilfredshet selv når det tas høyde for disse bakgrunnsvariablene.

Fagskolestudentene oppgir at de er minst fornøyd med det lokale studendemokratiet, altså hvordan kritikk og synspunkter fra studentene blir fulgt opp. Videre gir studentene dårligst score til administrativ tilrettelegging av studiet og kvaliteten på informasjonen om studiet.

