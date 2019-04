Siden 18. juni i fjor har fem elektrikere ved rogalandsavdelingen til Traftec streiket for å få på plass en tariffavtale. Mandag møttes partene hos riksmekleren og ble enige om å innføre en landsdekkende tariffavtale i bedriften fra og med 15. oktober 2019, melder FriFagbevegelse.

– Vi er veldig godt fornøyd med at konflikten er over, og at vi har kommet til enighet om veien videre. Dette har vært en stor sak både for forbundet og for bedriften, sier nestleder Vida Hennum i El og IT-forbundet til FriFagbevegelse og legger til:

– Tiden frem til 15. oktober skal brukes til å se på avtalen og mulig særavtale, så vi er klare til å implementere når datoen kommer.

