Rogalandsavis

Tirsdag ettermiddag samlet flere hundre NRK-journalister seg utenfor Sentrum Scene i Oslo, klare for å ikle seg røde streiketrøyer og sitte streikevakt i lang tid framover.

Richard Aune, lederen for NJs forhandlingsutvalg i NRK, ble tatt imot med varm applaus da han ankom, ifølge NRK-programleder Ole Torp etter å ha sovet maks 24 sekunder det siste døgnet.

Etter lange forhandlinger med Spekter og NRK-ledelsen slo han fast at det fortsatt er stor avstand mellom partene.

– Vi har kommet med det vi oppfatter som tre gode og legitime hovedkrav, men har ikke blitt møtt på noen av disse. Vi ønsket ikke å ta dette skrittet, men vi er dessverre ikke der at vi har fått motparten til å lytte på annet vis, sa Aune.

– Nå ligger ballen hos motparten, slo han fast, samtidig som han understreket at de 1.700 streikeuttatte journalistene er klare til å holde på så lenge det er nødvendig.

Nyheter og aktualitet

I mellomtiden vil streiken gå hardt utover den statlige rikskringkasterens tilbud, både på nett, TV og radio.

Dagsrevyen og alle øvrige aktualitetsprogrammer fra nyhetsredaksjonen utgår, mens Dagsnytt-sendingene kun vil komme i form av korte oppdateringer på ett minutt – lest opp av ledere i nyhetsdivisjonen. I tillegg utgår sportssendinger og alle øvrige aktualitetsprogrammer på radio, som for eksempel Her og Nå og Dagsnytt 18.

Konsekvensene så man først under NRKs Dagsnytt-sending klokken 13 tirsdag, der det kun ble lest opp en kort melding om at journalistene var tatt ut i streik, før alt ble stille.

Redusert 17. mai-tilbud

Framover vil streiken påvirke NRKs dekning av flere store hendelser. Blant annet ble det tirsdag klart at NRKs 17. mai-dekning vil bli kraftig redusert, noe Senterpartiets Sandra Borch reagerer kraftig på.

– Jeg har full forståelse for streiken, men NRK er viktig for mange, særlig viktig for de mange gamle som ikke kommer seg ut for å feire grunnlovsdagen, sier hun til VG.

NRK kan søke om dispensasjon fra streiken 17. mai, men gjorde det klart overfor samme avis at de ikke vil gjøre dette.

Avhengig av hvor lenge streiken varer, kan også dekningen av det britiske prinsebryllupet 19. mai og starten på fotball-VM i Russland 14. juni bli rammet. NRK understreker at det uansett blir en form for dekning av både 17. mai og de andre arrangementene, og sier de nå er i gang med å kartlegge hvordan streiken vil påvirke de enkelte sendingene.

– Situasjonen er sterkt beklagelig overfor publikum. Det er de vi er mest opptatt av nå. Vi håper på en løsning så ikke publikum blir skadelidende, sier mediedirektør Marius Lillelien til NTB.

Raseri og beklagelse

Både NJ-journalistene og NRK-ledelsen beklaget tirsdag på det sterkeste at streiken fører til at de ikke kan levere slik publikum forventer de neste dagene.

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen mener spørsmålene knyttet til vikarer og kompetanse kunne fått en løsning, men er klar på at han mener NRK ikke kan innfri journalistenes krav om å nærme seg lønnsnivået i de andre store mediehusene.

– Det er etter min menig helt umulig at NRK skal ha sterkere lønnsvekst enn alle andre. NRK er finansiert gjennom lisens og har som offentlig institusjon et spesielt samfunnsansvar. Vi er selvsagt villige til å forhandle innenfor den rammen, sa han.

Samtidig har flere NRK-profiler rykket ut og uttalt at de er rasende på ledelsen, og at de på ingen måte vil fravike kravene sine. Også fra rikskringkasterens lokalavdelinger rundt om i landet ble det meldt om stor streikevilje.

– Vi er skuffet og forbannet. Nå samler vi oss til streik og har streikevakter på plass. Vi er forberedt på å holde på lenge, sa NRK Nordlands klubbleder Gisle Forland til Medier24.