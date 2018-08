Rogalandsavis

Før EM varslet Strandli RA om at det kom til å gå veldig raskt, da han følte at han sammen med makker Kristoffer Brun hadde tatt store steg etter fjorårets friår. EM-gull var den klare målsettingen, og gjennom både kvartfinalen og semifinalen så den norske båten veldig sterke ut. Så sterke at NRKs ekspertkommentatorerer utropte dem til soleklare gullfavoritter i finalen søndag.

De norske gullguttene skuffet ikke. Duoen kom godt i gang, og fikk en fin start og flyt i båten fra start. Den italienske båten gikk knallhardt ut, og tok ledelsen fra start opp mot de første 500 meterne. Brun/Strandli var imidlertid bare fire tideler bak, og de neste 500 meterne utlignet Norge farten og tok over ledelsen etter halvrodd løp.

Norge passerte på 3.10.09 på de første 1000 meterne, og ledet med fire tideler på Italia. Irene kom imidlertid veldig raskt fra 1000 til 1500 meter, og med 500 meter var det Norge med ledelse på 1,5 sekund.

Duoen startet spurten like før 1500 rodde meter, og utlignet den lille fartsøkningen til Irland. På de siste 250 meterne var det nesten en båtlengde ned fra Norge til Irland og Italia, og den norske båten fosset dermed inn til norsk gullmedalje for første gang siden VM i 2013.

Strandli og Brun vant finalen på 6.20.85, og vant med 1.99 sekund ned til Irland. Italia tok bronsen.