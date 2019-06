Stortinget klubbet ned gratis skolemat

Regjeringspartiene har begrunnet sin holdning med et ønske om å prioritere videreutdanning av lærere og innholdet i skolen fremfor gratis skolemat.

Dermed fikk ikke opposisjonen flertall for noen av sine forslag i saken.

– Skolemat er et kinderegg: Det er sunt, det er bra for læring og det skaper et fellesskap der alle er inkludert, mener Arbeiderpartiets utdanningspolitiske talsperson Torstein Tvedt Solberg.

– I dag går mellom 60.000 og 70.000 barn på skolen uten matpakke eller uten å spise frokost. Det betyr en skoledag med dårligere læring, mener han.

Gratis skolemat uten egenbetaling har en anslått kostnad på 2,3 milliarder kroner. Ap foreslo i sitt alternative budsjett for 2019 skolemat for alle elever i grunnskolen med en egenbetaling på 6 kroner dagen, noe som ville kostet statskassen 1,6 milliarder.

