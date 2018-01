Stortinget behandler metoo-pakke

Rogalandsavis

Av NTB – Gunnhild Hokholt Bjerve

Forslaget er et av tolv tiltak som partiet har foreslått som svar på metoo-kampanjen.

– Nå har Stortinget en historisk mulighet til faktisk å gjennomføre politisk handling mot seksuell trakassering. Nå kan alle de politiske partiene vise at de tar metoo-bølgen på alvor, sier SVs Freddy André Øvstegård til NTB.

Partiet foreslår at den nye Diskrimineringsnemnda, som åpnes mandag, får myndighet til å behandle saker om oppreisning og erstatning på grunn av seksuell trakassering.

– Mangler rettsvern

Likestillingsombud Hanne Bjurstrøm slår også fast at vernet mot seksuell trakassering i praksis ikke er godt nok og støtter forslaget om et lavterskeltilbud.

– Forekomsten av slik trakassering er stor, det vet vi, men nesten ingen saker går til domstolene. I praksis har vi ikke et rettsvern for dem som utsettes for seksuell trakassering. Det er svært alvorlig. Jeg minner om at FNs kvinnediskrimineringskomité har anbefalt Norge at Diskrimineringsnemnda må håndheve forbudet, sier hun.

Bjurstrøm støtter også flere av de andre forslagene som SV legger fram. Hun ønsker at seksualundervisningen forbedres og at tiltak mot trakassering i arbeidslivet må lovfestes som en del av HSM-arbeidet.

Selvforsvarskurs

Øvstegård mener forebygging i skolen er viktig, og partiet foreslår derfor at det innføres selvforsvarskurs for jenter på skolen, der de lærer å bli trygge på egne grenser og selvtillit til å sette dem. Forsøk på dette er allerede på gang i Hordaland og Oslo, ifølge SV-representanten.

Mandag er det høring om forslagene på Stortinget. Det skjer mens flere partier alle håndterer varianter av «metoo-saker» internt. Øvstegård sier seg enig i at partiene kanskje har mistet litt av troverdigheten i kampen mot seksuell trakassering.

– Nå må man bruke muligheten til å vise at vi vil gjøre noe med det, sier han.

(©NTB)