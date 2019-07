Stort kjøpesenter på Jæren selges

Jærhagen ligger i Klepp kommune, og dagens eiere har det siste halvannet året utviklet eiendommen fra å være et velfungerende kjøpesenter på ca 20.000 m2 til å bli et destinasjonssenter på ca 57 000 m2, samt ca. 10 000 m2 parkering. Etter utviklingen forventes antall besøkende å øke fra 1,3 millioner til nærmere 3 millioner. Dette skriver Endre Aaberg Johansen, partner i Corporate Communications, i en pressemelding.

– Vi har fortsatt stor tro på senteret og Jærhagen ligger strategisk lokalisert innenfor vårt virkeområde. Løsningen med et fortsatt deleierskap er vi svært tilfreds med, dette gir oss mulighet til å fortsatt være sentral pådriver for senterets videre utvikling og aktivitetstilbud, sier John Thysse, administrerende direktør i Coop Klepp SA.

De siste par årene har det vært stort fokus på å profilere Jærhagen til en god møteplass hvor kundene ønsker å komme.

På en arealeffektiv måte er tradisjonelle kjøpesenterbutikker integrert med større arealkrevende butikker som blant annet Coop Obs! Bygg, Power, Elkjøp, Rusta, Sport Outlet, Fagmøbler, Møller Bil og T.Hansen. I tillegg har Skyline tramponlinepark etablert seg på senteret.

– Vi har jobbet systematisk med god utforming kombinert med å sikre sterke leietakere som gir høyt aktivitetsnivå. Det er derfor vemodig å selge, samtidig er det nå naturlig å realisere verdier etter den betydelig utviklingen som er gjort, sier Arild Holten i Dolphin Eiendom AS.

Pangea Property Partners har vært selgers rådgiver i transaksjonen, og forteller at det var stor interesse for Jærhagen.

– Jærhagen har fått en framtidsrettet utforming og en mix av butikker, storhandel og aktivitetstilbud som fremstår attraktivt både for leietakere og kunder på senteret. Denne profilen, sammen med omsetningsvekst og solide nøkkeltall gjør Jærhagen interessant for mange investorer, sier Linn Idsø Brenne, partner i Pangea Property Partners.

– Eiendommen er et moderne senter som kombinerer storhandel og kjøpesenter, der stor del av leien er sikret på lange kontrakter mot gode leietakere med sterke merkenavn. Egenkapitalen i transaksjonen er tilrettelagt mot en gruppe investorer og det er spennende at Coop og Dolphin blir med videre i kjøperselskapet. Dette samarbeidet ser vi frem til, sier Morten Berg, partner i NRP Finans AS.