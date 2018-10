Storhamar vant tungvektsduell mot Oilers

Rogalandsavis

3. periode:

60 min.: Slutt i DNB Arena. 1-3. Skudd 33-27.

59 min.: Holm går med 30 sekunder igjen. Er nok for sent.

58 min.: Oilers får ikke anledning til å ta ut Holm. Storhamar bare trykker på med fysikken og holder pucken oppe.

57 min.: Her må det skje noe helt spesielt om det ikke skal ende i tap for Oilers.

56 min.: Storhamar fulltallige.

56 min.: Oilers med masse gode muligheter, men får ikke pucken inn.

55 min.: Burlon med ok skudd. Keeper redder. 4068 tilskuere her.

54 min.: Haglund Mathisen med en kanon i stang! Så får Storhamars Joel Johansson 2 minutter for boarding. Kanskje det er håp? Oilers i overtall nå.

54 min.: Måååål! 1-3! Patrick Thoresen finner Robin Dahlstrøm i en overgang. Han knaller pucken inn bak Holm. Dette tror jeg er kjørt.

53 min.: Så får 4. rekken en god sjanse! Medhus nære på, men får ikke løftet pucken opp i krysset som han prøvde på.

53 min.: Oilers sliter med å produsere noe her nå. Er ikke helt på. Klarer ikke å etablere press.

51 min.: Holm famler på et skudd i keeperhjørnet! Slipper billig der.

47 min.: Haglund Mathisen nære på en retur!

46 min.: Oilers har mistet grepet om dette. De tok ikke muligheten når den bød seg etter matchstraffen til Thoresen,.

45 min.: Måååål! 1-2! Joel Johansson. Storhamar med skudd rett fra dropp. Holm slår ut med hendene. Virkert å være dekket på skuddet fra Johansson.

45 min.: Salsten misbruker en stor sjanse! Skyter selv. Storhamar gjennom 2 mot 1.

44 min.: Patrick Thoresen svært nære å pirke inn en retur! Det hadde tatt seg ut.

42 min.: Bull nære med et frekt skudd fra skrått mot Holm.

41 min.: Oilers fulltallige.

41 min.: 3. periode i gang. Oilers i undertall.

2. periode:

40 min.: Pause i DNB Arena. 22-15 i skudd.

39 min.: Så ryker Oilers på en utvisning. Vigier får for tripping.

39 min.: Storhamar holder ut 5 minutter i undertall. Virkelig nerve i denne kampen.

38 min.: Oilers får det ikke til å sitte i overtallet. Ett minutt igjen av det nå. Patrick Thoresen får for øvrig massiv pipekonsert når han er på isen.

35 min.: Svakt av Oilers i starten av overtallet.

34 min.: Oilers med fem minutter i overtall nå.

34 min.: Thoresen 5+video for spearing. Burlon 2 min for roughing.Ufattelig at Patrck Thoresen slapp unna! Han krysstaklet Burlon bakfra i nakken. Med dommerne rett ved siden! Det er bare ikke godt nok. Soleklar matchstraff. Så slåss han som en gal etterpå. Og får ingenting!

34 min.: Så smeller det noe vanvittig i DNB Arena! Steffen Thoresen med spearing på Burlon og er vanvittig masseslagsmål! Thoresen får match. Rett ut! Så er broder Patrick også voldsomt involvert i slåssingen. Spørs om ikke han også ryker her. Noen fra Oilers vil nok også få match.

30 min. :Storhamar fulltallige. Ikke noe stort overtall denne gangen av Oilers.

28 min.: Ny utvisning Storhamar Steffen Thoresen må ta en tripping når Oilers får en overgang. Hjemmelaget i overtall.

27 min.: Storhamar mye mer med igjen nå.

25 min.: Måååål! 1-1! Så skjer det klassiske! Oilers presser, men Storhamar scorer på sin første mulighet i perioden. Steffen Thoresen pirker den inn fra kloss hold under Holm. Assistert av broren Patrick.

25 min.: Oilers meget gode i denne perioden. 17-9 i skudd totalt nå. Dundrer på.

23 min.: Storhamar holder ut overtallet, men Oilers presser konstant. Litt uheldige som ikke scorer når Søberg får en sjanse på blank. Pucken spratt i skuddøyeblikket.

21 min.: Kampens første 2 minutter. Til Storhamar. Seks mann på isen. Oilers i overtall neste to minutter. Simen Edvardsen soner.

21 min.: Søberg med en god sjanse på backhand direkte. Østlund tar den. Søberg kom for nære på.

21 min.: Vi er i gang igjen.

1. periode:

20 min.: Slutt på en god førsteperiode - med to gode lag. 8-7 i skudd. Oilers 1-0 i mål.

19 min.: Søberg får en god sjanse på backhand etter nydelig forarbeid av Morley! Keeper Østlund med på notene.

16 min.: Joel Johansson med en teknisk lekkerbisken, og forsøk på å gå kjøkkenveien mot Holm. Farlig!

13 min.: Oilers et hakk bedre en Storhamar. OK at de leder.

11 min.: Står 5-5 i skudd.

10 min.: Burlon i stangen! Kanon fra distanse. Østlund var dekket også.

9 min.: Mååååål! 1-0! Mario Lucia plukker med en retur, vender og setter pucken i åpent nett!

9 min.: Bøen Rokseth lader kanonen. Rett på Østlund.

7 min.: Salsten med skudd rett på Holm.

7 min.: Powerbreak her nå.

5 min.: Relativt jevnt første fem. Høyt tempo. To gode lag.

3 min.: Storhamar med sin første farlighet. Holm redder.

1 min.: Oilers rett i strupen på Storhamar innledningsvis. Et par gode sjanser første minuttet.

1 min.: Vi er i gang i DNB Arena. Nærmest utsolgt og topp stemning! Mange tilreisende fra Hamar også.

Før kampen:

Etter seirene mot MS torsdag og Sparta tirsdag har Oilers satt seg i posisjon til å gå forbi Storhamar på tabellen. Laget står nå på 17 poeng mot Storhamars 18. Vålerenga leder serien med 20 poeng.

Skal Oilers vinne kreves det likevel en annen effektivitet enn det som ble vist fram mot MS torsdag. Da måtte laget slite mer enn nødvendig på slutten av kampen på grunn av dette.

Kaptein Kristian Forsberg er også klar i talen overfor RA på at de må tette enda mer igjen bakover.

– Storhamar blir en tett kamp. Vi gjorde en solid defensiv kamp på Hamar i serieåpningen. Da var vi også effektive. Så har vi slitt med uttellingen og sluppet flere mål inn i det siste. Det må strammes inn nå. De har fire seniorrekker som kan produsere. Vi må skjerpe til bakover. Der er nøkkelen etter for mange kamper med tre-fire innslupne mål nå, mener Forsberg.

Det vil også hjelpe om den fine tendensen til Oilers med å unngå utvisninger hjelper. Kombinasjonen med seriens beste overtallspill er definitivt interessant.

Verd å merke seg denne gangen er at Phil Lane er tilbake etter fire kampers karantene. Even Myreng Kjellesvik er ute med skade. Det er også Magnus Hoff.

Oilers stiller slik med Henrik Holm i mål:

1. rekke: Sveum, Burlon - Lucia, Vigier, Morley.

2. rekke: Ulriksen, Johannesen - Søberg, Lagacé, Lane.

3. rekke: Bøen Rokseth, Larsen Mostue - Lorentzen, Djupvik Løvlie, Forsberg.

4. rekke: Talge - Haglund Mathiesen, Vikingstad, Medhus.