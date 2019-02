Storhamar ga Oilers en rett høyre i kampen om seriegullet

Følg RA Sporten på Facebook !

Der er kampen over, og Oilers taper for Storhamar. Etter en jevnspilt første periode, tok gjestene mer og mer over kommandoen av kampen siste halvdel av den første perioden. Midtperioden var Storhamar det klart beste laget, men helt på slutten av perioden fikk Oilers en livlinje da kaptein Kristian Forsberg reduserte. Men det helt store stormløpet kom aldri fra Oilers i den siste perioden, og dermed endte det med tap.

Etter kampen havnet Jacob Lagacé og Magnus Hoff i slagsmål med Irving. Hoff og Irving fikk 2+2 minutter for roughing, mens Oilers gullhjelm gikk rett i garderoben. Kan få etterspill den situasjonen der.

Holm går av. Oilers tar timeout. 1,5 minutt igjen.

Det ser veldig vanskelig ut dette for Oilers, som må ha et mål veldig kjapt nå.

Markus Søberg blir liggende igjen på isen etter en duell. "Bare en gjeng med søppel" roper Storhamar-fansen, som står rett ved siden av der Søberg ligger. Han kommer seg på beina og skøyter av isen for egen maskin. Tre minutter igjen.

MÅÅÅL . 1-3. Storhamar øker ledelsen. Mikael Dokken er mannen som setter pucken inn bak Holm. Den tidligere Oilers-spilleren Kjetil Martinsen får målgivende på målet som Dokken satte inn på tennis. Tid: 49.07.

Hakket bedre overtall for Oilers, men pucken ville ikke over streken. Fortsatt under 1-2 med 11 minutter igjen her.

Lagacé blir lagt i isen, og Oilers får overtall. Lars Østli er den som setter seg i to minutter for interference.

Øksnes smeller til fra blålinjen. SKuddet går via Holm og i stolpen og ut. Returen faller til Salsten, men Holm redder hans skudd.

Nervepirrende minutter her i åpningen på den tredje perioden. Søberg kom seg nesten fri, men en lang kølle hindret han å komme alene med keeper.

På Lillehammer har hjemmelaget slått Vålerenga 3-2 i sudden death, som betyr at det laget som vinner her kan ta inn to poeng på serielederne.

Storhamar vinner droppen, og den tredje perioden er i gang.

2. periode:

Der var midtperioden over, og Storhamar går i ledelsen med 2-1-ledelse. Gjestene har vært det beste laget gjennom hele perioden, og har hatt ganske god kontroll på begivenhetene. Oilers har slitt med å skape det store offensivt, og derfor er det ekstremt viktig å få med seg målet 30 sekunder før slutt. Da er det full kamp igjen her i DNB Arena, men Oilers må heve seg for å få med seg poeng her.

MÅÅÅÅL. 1-2. Kapteinen med et uhyre viktig reduseringsmål. Mauldin legger pucken inn foran mål, og Kristian Forsberg graver og graver og får til slutt pucken i mål. Særdeles viktig å få med seg en scoring inn i garderoben her nå.

Minuttet igjen av perioden, og trener Todd Bjorkstrand ser ikke videre fornøyd ut her.

Glimrende undertall av Storhamar, som hindrer Oilers å skape noe som helst.

Thoresen tar et par tre drag fra side til side før han setter fart på inn mot Wikstøl, men som så mange ganger før denne sesongen redder Oilers unge keepertalentet straffeslaget. Fortsatt 0-2 da, og overtall til Oilers i halvannet minutt.

Det første som skjer er at Patrick Thoresen snapper pucken og kommer mot mål. Blir holdt, og får straffe. Inn kommer Wikstøl for Henrik Holm.

Lagacé blir hektet, men det blir ikke dumt. Så kommer det en ny situasjon der en Oilers-spiller blir dyttet inn i keeper og Oilers får overtall. Christian Bull får to minutter for roughing.

Johannesen skyter fra blålinjen. Djupvik kommer seg foran keeper, men får ikke styrt pucken i mål.

Djupvik Løvlie skyter, men skuddet blir blokkert over vantet.

Åtte minutter igjen av perioden. Ikke vært en bra periode så langt av Oilers, som er det lille hakket svakere enn Storhamar så langt i kampen.

Oilers er fulltallige. Patrick Thoresen fikk en god mulighet, men Holm reddet.

Mario Lucia får to minutters utvisning for å skyte pucken over vantet, og dermed blir det to ny minutter i undertall for Oilers.

MÅÅÅL . 0-2. Storhamar benytter seg av muligheten i overtall, og dobler ledelsen. Zettergren legger pucken midt foran mål, der nysigneringen Troy Josephs styrer pucken opp i nettaket.

Så smeller det i motsatt ende av hallen. Ender med 2+2 for roughing for Jacob Lagacé og to minutter roughing for Victor Svensson. Dermed to minutter i overtall for Storhamar.

MÅÅÅL . 0-1. Og med en gang jeg skriver det tar Storhamar ledelsen. Edvardsen legger puckenover til Joel Johansson som skyter på Holm. Pucken sniker seg inn ved første stolpe, og Holm burde nok gjort det litt bedre ved den anledningen.

Så langt er det et toppoppgjør som ikke har tatt helt fyr. Oilers har begynt omgangen med å fyre av et par skudd, og det ene ble halvfarlig etter en styring av Djupvik Løvlie. Men ikke ordentlig kommet i gang denne kampen.

Midtperioden er i gang.

1.periode:

Der er den første perioden over, og det er 0-0 her i DNB Arena. Begge lagene startet i et forrykende tempo, uten å skape de helt store sjansene. Storhamar har skrudd litt opp på tempoet den siste halvdelen av perioden, og er det førende laget her. Uten at de heller har skapt noen store farligheter, men de leder skuddstatistikken 16-10 og har vært farligst frempå så langt. Jevnspilt batalje.

En Oilers-mulighet ender med litt knuffing foran mål, der Forsberg og Dahlstrøm er oppe i ansiktet på hverandre. Ender uten utvisninger.

Markus Søberg får en stor mulighet for Oilers. Skyter godt mot krysset, men Östlund er ute og får fistet skuddet opp over vantet.

Fem minutter igjen nå, og Storhamar har vært en anelse bedre en Oilers siste halvdel av denne perioden.

Vikingstad og Søberg kommer på et farlig brudd, men Vikingstads pasning blir brutt av en Storhamar-spiller og når aldri Søberg.

Aaron Irving med et godt skudd fra blålinjen, men Holm redder. Får seg en liten trøkk av å redde skuddet, men kommer seg fort på beina igjen. Sju minutter igjen nå, og Storhamar begynt å få et aldri så lite overtak her.

Ti minutter spilt her nå, og det har vært et høyt tempo. Men ikke så mange store sjanser eller strålende spill å skrive hjem om. Nervøst, en del pasningsslurv og lagene føler på hverandre for øyeblikket.

Hoff sklir inn mot Östlund, og holder på skuddet. Finner ingen god åpning, og skuddet blir greit parert av svensken.

Djupvik Løvlie med et skudd, men Östlund redder greit.

Thoresen løser fint opp i egen sone, og finner Svensson som har nesten hele Oilers sone for seg selv. Prøver et skudd ganske tidlig, og Holm redder. Plutselig helt alene der Svensson.

Så er det på motsatt side det skjer. Haglund Mathisen kommer seg til en skuddmulighet, men det er fra skrått hold og Östlund har grei kontroll.

Storhamar med dagens største mulighet, da Fogström får pucken på mål etter en retur. Holm er ute med beinet og parerer.

Rokseth med skudd fra blå, men ingen styring og pucken går rett i snaphansken til Östlund.

Tre og et halvt minutt er spilt i det Patrick Thoresen får sitt første skuddforsøk for kvelden. Det går via Holm og over, men det blir nok ikke det siste vi ser av Thoresen i kveld. Forrige kamp avgjorde han omtrent på egenhånd, så får vi se om han er like god i kveld.

Begge lag har gått ut i høyt tempo i starten, men det har gått litt ut over pasningsspillet som har vært slurvete.

En god gjeng har tatt turen fra Hamar, og bidrar til å lage god stemning i DNB Arena som er ganske tettpakket for anledningen.

Der er pucken droppet, og vi er i gang i DNB Arena i denne meget viktige kampen for begge lag.

Før kamp:

Før kveldens kamp ligger Oilers og Storhamar likt med 85 poeng hver, med syv kamper igjen å spille. Derfor tror Oilers-assistent Juha Kaunismäki at vinneren i kveld har gode muligheter til å sikre seg andreplassen. Opp til Vålerenga på førsteplass er det seks poeng for begge lagene.

– Den som vinner kveldens kamp får et mentalt overtak. Det er kanskje bare tre poeng som deles ut, men med så få kamper igjen av serien har det stor betydning. Selv om det er seks kamper igjen, og mye som kan skje, tipper jeg at den som vinner i kveld får andreplassen, forteller Kaunismäki.

Oilers har fortsatt tunge skadeforfall til kveldens kamp. Verken Dennis Sveum, Phil Lane, Brandon Burlon eller David Morley har blitt klare.

– Kampen kommer for tidlig både for Brandon (Burlon) og David (Morley). De har begge gjort store fremskritt, men det er fortsatt for tidlig å slippe dem til i kamp. Vi har mange kamper vi skal spille neste uke, så vi håper å ha dem klare til da, sier Kaunismäki som opplyser om at Sveum og Lane er litt lenger unna.

Kurt Davis returnerer til DNB Arena for Storhamar, som også har nysigneringen Troy Joseph klar til kveldens kamp.

Oilers rekker:

Keeper: Henrik Holm (Wikstøl)

1.rekke: Patrick Ulriksen, Johannes Johannesen, Magnus Hoff, Kristian Forsberg, Greg Mauldin

2.rekke: Tine Klofutar, Mats Larsen Mostue, Markus Vikingstad, Stephan Vigier, Markus Søberg

3.rekke: Jørgen Kvål, Daniel Rokseth, Mario Lucia, Jacob Lagace, Jonas Djupvik Løvlie

4.rekke: Even Myreng Kjellesvik, Simen Talge, Lars Christian Sæland Rødne, Henrik Medhus, Robin Haglund Mathisen