Storebror Henrik om ren Ingebrigtsen-pall i EM: – Alt er mulig!

– Alt er mulig. Det er mye som må gå vår vei, men hver og en av oss er god nok til å ende på pallen. Sjansen er ganske liten for at det skjer, men det kan gå om vi er veldig heldige, sier Henrik Ingebrigtsen med et smil i en kort videosnutt lagt ut på Twitter-kontoen til Det europeiske friidrettsforbundet (EA).

For to år siden ble Filip Ingebrigtsen (25) europamester på 1500-meteren i Amsterdam. Den mellomste av løperbrødrene fikk da selskap av bronsevinner Henrik (27) på podiet.

Siden den gang har yngstemann Jakob entret scenen. Han forbauser stadig en hel friidrettsverden med sin voldsomme utvikling. 17-åringen slo nylig sin personlige rekord på 1500 meter med 4,88 sekunder. Han knuste samtidig den europeiske U20-rekorden.

Henrik Ingebrigtsen har slitt tungt med skader de siste årene, men denne sesongen er han endelig helt frisk. For litt over en uke siden gjorde han et solid comeback på favorittdistansen. Da ble han nummer fire på sin første 1500 meter på snaut to år.

Dette er Ingebrigtsen-brødrenes «perser» på 1500 meter før EM i Berlin:

* Filip: 3.30,01 (satt i Monaco 20. juli 2018)

* Jakob: 3.31,18 (satt i Monaco 20. juli 2018)

* Henrik: 3.31,46 (satt i Monaco 18. juli 2014).

Kvalifiseringen for 1500-meteren i EM er onsdag 8. august. Finalen går to dager senere.

