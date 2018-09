Rogalandsavis

Der blåser dommeren av kampen, og Viking vinner fullt fortjent 3-0 her på SR-Bank Arena. De mørkeblå var enkelt og greit mye bedre enn Levanger de siste 45 minuttene, og leverte en meget god omgang. Tre nye poeng i banken, i en runde der Aalesund og Mjøndalen ser ut til å avgi poeng.

Lagt til minimum tre minutter.

Vi går inn i siste ordinære spilleminutt her på SR-Bank Arena, og Viking har hatt full kontroll i denne andre omgangen. Johnny Furdal har vært helt strålende på midtbanen, og ble akkurat kåret til Vikings beste av fansen. Veldig fortjent.

Ny stor mulighet for Viking. Bytyqi blir spilt igjennom av Johnny Furdal, selvsagt, og kommer alene med keeper. Blir løpt opp av sin forsvarsspiller, og slår den inn mot Høiland. Ballen blir klarert ut igjen til Bytyqi, som prøver å tre den inn igjen til Ibrahimaj, men kampens tredje målscorer kommer akkurat litt for sent.

Zymer Bytyqi blir Vikings siste bytte her. Dagens kaptein, Zlatko Tripic, går av. Ti minutter igjen å spille av ordinær tid.

Med 15 minutter igjen å spille her på SR-Bank Arena gjør Viking sitt andre bytte for dagen, og det er Kristian Thorstvedt som erstatter Fredrik Torsteinbø.

Furdal med nok en utsøkt pasning, denne gang gjennom til Vikstøl. Innlegget hans blir blokkert, men Tripic plukker den opp i returrommet. Han skyter fra 18-20 meters hold, og prøver å curle den opp i krysset. Skuddet går over og utenfor.

Stor mulighet for Tommy Høiland på bakerste stolpe, men Julian Faye Lund redder til nok en corner. Den blir avverget.

Bjarne Berntsen gjør sitt første bytte for kvelden, og det er Tommy Høiland som kommer innpå. Han erstatter Even Østensen, som fikk spille de første 66 minuttene av dagens kamp.

Rolf Daniel Vikstøl går i angrep for Viking, og etterlater seg store rom. Det utnytter Levanger, og Robert Stene drar av Andresson som prøver å dekke opp for Vikstøl. Men Stene kommer for nære Wichne idet han skal skyte, og Wichne redder. Sekunder senere blir Stene så byttet ut.

MÅÅÅL. 3-0. Ylldren Ibrahimaj runder keeper og sender Viking opp i 3-0. Johnny Furdal plukker opp ballen på midten og slår en helt fantastisk gjennombruddspasning til Ibrahimaj, som altså runder keeper og scorer. Den pasningen fra Furdal er altså så god.

Viking får altså en drømmestart på de siste 45 minuttene, med eget mål og utligning i Kongsvinger-Sogndal i løpet av de første fem minuttene. Med Aalesund-tap tidligere i dag og et Mjøndalen-lag som ligger under for Notodden, ligger det an til å bli en meget god runde for de mørkeblå.

MÅÅÅL. 2-0. Johnny Furdal. Viking presser på, og får en trippelsjanse. Levanger klarer, men Viking slår ballen inn igjen. Til slutt er det Bjørshol som får gitt ballen til Furdal, som banker inn sitt andre mål i Viking-drakten.

De siste 45 minuttene er blåst i gang her, og Levanger får en gigantisk mulighet etter en markeringssvikt på bakerste stolpe med en gang. Heldigvis får Viking går skuddet utenfor, og det var i tillegg vinket for offside.

1.omgang:

Der blåser dommeren til pause, og Viking går i garderoben med 1-0-ledelse. Vertene har vært det førende laget, og skapt flere gode muligheter. Sitter likevel med en følelse av at det kan komme mål i mot her, da Levanger langt fra er ufarlige på sine visitter. Selv om de ikke er veldig hyppige.

Tripic vender spillet over på motsatt kant til Ylldren Ibrahimaj. Han trekker seg innover og legger ballen tilbake til Tripic på 16-meteren. Dagens første målscorer prøver seg igjen, men Levangers keeper får avverget.

Lagt til minimum to minutter.

Det har jevnet seg ut en smule etter Vikings ledermål. De mørkeblå har ballen mest, men Levanger er farlige frempå titt og ofte. Axel Andresson og Markus Nakkim har foreløpig stanget unna i stor stil, og også Sondre Bjørshol på høyrebacken har klart seg bra.

Ny god Viking-mulighet like etter. Ibrahimaj slår inn ett frispark på høyde med Vikings innbytterboks. Østensen prøver å stusse den videre, men ballen går rett opp i luften. Bjørshol prøver seg på et c-moment, da han forsøker en volley fra straffemerket. Dessverre går forsøket over mål.

MÅÅÅÅL : 1-0. Viking tar ledelsen etter 20 minutters spill, og det er Zlatko Tripic som vipper inn ledermålet. Johnny Furdal sender lynvingen igjennom med enorme rom foran seg. Det ser ut til at han får et litt dårlig touch, men han rekker å hente igjen ballen og chippe Viking i ledelsen.

Det er hjemmelaget som har vært det førende laget her det første kvarteret, men akkurat nå har Levanger mer ball. For et minutt siden hadde de et skudd som gikk en meter til side for mål, og nå kom det et farlig innlegg venstrekanten som gikk gjennom hele Viking-boksen og ut til utspark fra Wichne.

Viking rader opp nok et innlegg langs høyrekanten, og vallen blir slått 45 grader ut i feltet der Johnny Furdal kom inn på et sent løp i boksen. Den tidligere Nest-Sotra spilleren hadde imidlertid ikke fininstilt siktet, og sendte ballen langt over fra 12-13 meter.

Viking har hatt ballen mye her innledningsvis, og kommet til et par brukbare halvmuligheter. Sist nå var det Even Østensen som skjøt, via et Levanger-bein. Ballen ble liggende hos Fredrik Torsteinbø like utenfor straffefeltet, men Levanger fikk kastet seg inn og blokkert.

Kampen er i gang her på SR-Bank Arena. Litt overskyet og en flau bris, etter en dag med mye fint vært så langt.

Før kamp:

Etter det forsmedelige tapet for Sandnes Ulf, har også Vikings motstandere tapt poeng. Aalesund ble knust av Ull/Kisa tidligere i dag, og dermed kan Viking med seier i dag ta et jafs inn på tangotrøyene.

Seks endringer har Bjarne Berntsen foretatt seg inn mot kveldens kamp, og som RA skrev fredag er det duket for to debutanter foran Amund Wichne i mål. Både Axel Andresson og Sondre Bjørshol får sine Viking-debuter i forsvar, mens Even Østensen får sin første kamp fra start.

Andre Danielsen og Ylldren Ibrahimaj kommer inn. Iven Austbø er ute med en lyskeskade, og dermed kommer Amund Wichne tilbake i mål. På benken sitter Erik Arnebrott, og med seg har han blant annet Zymer Bytyqi og Tommy Høiland.

Viking (4-3-3): Amund Wichne – Sondre Bjørshol, Markus Nakkim, Axel Andresson, Rolf Daniel Vikstøl – Johnny Furdal, Fredrik Torsteinbø, Andre Danielsen – Zlatko Tripic, Even Østensen, Ylldren Ibrahimaj.

Benken: Erik Arnebrott, Tord Johnsen Salte, Zymer Bytyqi, Tommy Høiland, Steffen Ernemann, Kristian Thorstvedt.