ARENDAL (Dagsavisen): Mandag kveld startet den intensive valgkampen for fullt med den årlige TV-sendte partilederdebatten fra Arendal. Og for første gang var en partilederdebatt arrangert utendørs.

Blant temaene var bompenger, eiendomsskatt og privatisering. Lørdagens angrep på al-Noor-moskeen i Bærum ble naturlig nok også et tema.

Les egen sak om det her:– Vi er åpenbart ikke gode nok på forebygge denne typen ekstremisme

Et tema som preget debatten var bompenger.

Førstekandidaten til Folkeaksjonen Nei til mer bompenger i Bergen, Trym Åfløy, var også invitert til debatten. Han duellerte mot Frp-leder Siv Jensen.

Utfordret FNB på eiendomsskatt

En skeiv duell ville man kanskje tro, en fersk lokal kandidat mot en dreven toppolitiker, samtidig er Åfløy overlegen i bergenspolitikken for øyeblikket.

I Bergen viser den ferskeste målingen for BT at Frp ligger på skarve 2,9 prosent, mens FNB ligger på over 20 prosent.

Det forklarte Åfløy slik:

– De har kommet med masse løfter som velgerne fremdeles ser langt etter.

Frp-leder Siv Jensen benyttet på sin side anledningen til å utfordre FNB-profil på hvor de står i andre politiske spørsmål, som hvor mange flyktninger de vil bosette, og hva de mener om eiendomsskatten.

– I Stavanger har dere stemt for å tredoble eiendomsskatten.

– Det var i 2015. I Bergen i år er vi mot eiendomsskatt, kontret Åfløy.

Solberg: Strukket strikken litt

Statsminister Erna Solberg minnet om at samtidig som bompengene har økt, har regjeringen gjennomført «tidenes samferdselsløft». Regjeringen har økt samferdselsinvesteringene med 75 prosent i løpet av de snart seks årene de har styrt.

– Samtidig mener jeg vi skal lytte til folk når de mener vi har strukket strikken litt langt, sa Solberg.

Men hverken hun eller noen av de andre borgerlige partilederne kunne redegjør for hva de har de blitt enige om for å gjøre noe med bompengefloken.

Venstre-leder Trine Skei Grande mente forhandlingene handlet om å bygge bedre byer med renere luft, mens Frp-leder Siv Jensen mente de jobbet forhandlet for å få ned bompengeandelen både i byene og distriktene.

Les også:Raymond Johansen om Folkeaksjonen Nei til mer bompenger: – Et totalt useriøst parti

– Kan rive bommene

KrF tok til orde for et tredje alternativ: Veiprising, noe også Ap er for.

– Heia dere KrF. Dere skulle vært med oss, så hadde det kanskje blitt noe av, sa Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Jensen mener det ville vært som å «sette taksameteret inn i bilene til folk». Det avviste Støre.

– Får du opp veiprising som system kan du rive bommene. Du elsker bommene Siv Jensen, sa Støre og viste til de som grunn til at hun ikke vil gå med på å utrede veiprising.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum brukte bompengedebatten til å angripe de blå på den sterke økningen i bompenger de siste årene, men da fikk Sp-lederene høre det fra Jensen. Hun minnet om at også Vedum har stemt for en rekke bompengeprosjekter når de har kommet opp til avstemning i Stortinget.

– Så jeg lurer på hvorfor du står der og berter deg nå, sa Jensen.