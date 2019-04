– Jeg vil advare mot at vi kaster inn en så viktig sak for norske kvinner i og norske menn i løpet av et hektisk landsmøte, sa Støre han da han oppsummerte debatten så langt på landsmøtet fredag.

Støre opplyste at han er imot å endre abortloven.

– Dagens abortlov fungerer, aborttallene går ned, sa han, og påpekte at det vil være en fordel for de kvinnene som står i det vanskelige valget om å ta abort at det er lavt konfliktnivå om saken i samfunnet.

Kort tid før hadde helsepolitisk talsperson Ingvild Kjerkol talt varmt for å legge ned abortnemndene, som avgjør om kvinner kan få abort mellom uke 12 og 18.