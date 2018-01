Rogalandsavis

– Vi ønsker å være en del av utviklingen i Sandnes Ulf, og det er derfor naturlig for oss å forlenge avtalen vi har med klubben, sier markedsansvarlig i Sandnes Sparebank, Hilde Fiskaa Willumsen i klubbens pressemelding.

Sandnes Ulf og Sandnes Sparebank har samarbeidet i en årrekke, og banken har vært generalpartner siden 2016. Det fortsetter de å være også i 2018-sesongen.

Tett samarbeid

Kommersiell leder i Sandnes Ulf, Einar Auestad uttaler at Sandnes Sparebank på mange forskjellige områder har bidratt for klubben og byens supportere. Nå er han stolt over at den gule banken ønsker å forlenge som klubbens generalpartner.

Han legger også til at bankens logo fortsetter å være sentralt plassert på brystet på drakten til A-laget.

Auestad sier avtalen er viktig for at klubben skal kunne fortsette sin ambisiøse satsing inn i 2018, et år hvor en spennende sesong i OBOS-ligaen venter, og ikke minst startskudd for stadionbygging av ØsterHus Arena.

Bidrar til ØsterHus Arena

Sandnes Sparebank har vært en viktig økonomisk bidragsyter når det gjelder realiseringen av ØsterHus Arena. I 2014 ga banken fem millioner kroner fra sitt gavefond til den nye arenaen. I 2017 ga de ytterligere 2.5 millioner til prosjektet.

– Dette bidrar til at vi kan opprettholde satsingen både på topp og bredde, sier Auestad i pressemeldingen.