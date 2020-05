Stortingsrepresentant Aleksander Stokkebø (H), er glad for at de har kommet til enighet med KrF, Frp og Venstre om å innføre mobbeombud i alle fylker. – Mange opplever dessverre at mobbesaker ikke blir fulgt godt nok opp. Her har vi et arbeid og mobbeombudet skal bidra til dette arbeidet, sier han. Foto: Tone Helene Oskarsen