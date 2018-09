Sterk Viking-seier mot Sogndal

Rogalandsavis

Følg RA Sporten på Facebook !

2.omgang:

Der var det over, og Viking får med seg trampeklapp inn i garderoben her. De mørkeblå vinner fullt fortjent, og tar med seg tre viktige poeng i opprykkskampen. Det har vært jevnspilt i store deler av kampen, men Viking hadde det lille ekstra som var nødvendig for å vippe det i sin favør. Viking er nå a poeng med serieleder Aalesund, som leder på bedre målforskjell.

Lagt til minum fem minutter.

Viking får frispark på 20 meter. Ibrahimaj gjør seg klar. Skuddet stryker stolpen. Det er ekstrem nære en reprise av målet han scoret her som Mjøndalen-spiller i vår. To minutter igjen av ordinær tid nå.

Med fem minutter igjen å spille så gjør både Viking og Sogndal klar hvert sitt bytte. Monsteret Reiss Greenidge skal inn for Sogndal, mens Steffen Ernemann står klar for Viking. Kristian Thorstvedt går av banen.

Der er Viking kjempeheldige. Schulze skyter fra distanse, og Wichne gir en enkel retur ut i feltet på et ikke for vanskelig skudd. Wichne slår ballen rett ut i beina på Akor Adams som bare trenger å få foten på ballen for å få den inn over en liggende Wichne. Utrolig nok klarer ikke Adams å få stokket beina og den puslete avslutningen går rett tilbake i hendene på en svært lettet Amund Wichne.

Viking kombinerer fint igjen. Denne gang er det Tripic som spiller opp Torsteinbø, som gir ballen tilbake med et hælspark. Tripic drar seg ut og fyrer løs fra 18-20 meter. Skuddet er godt, men Dyngeland parrerer ut til corner. Den blir det ikke noe av.

Vikstøl med en glimrende pasning i bakrom til Furdal. Han vender opp og spiller Ibrahimaj igjennom med Dyngeland. Denne gang setter den tidligere Mjøndalen-kanten ballen i stolpen, og den triller ut igjen til Furdal. Han prøver å finne Høiland, men blir avvinket for offside.

Viking bryter, og Thorstvedt får ballen dypt på midtbanen. Spiller opp Furdal i mellomrommet, og han setter opp Høiland en mot en med tidligere Viking-stopper Per-Magnus Steiring. Høiland snurrer rundt et par ganger før han brenner til, men skuddet går like over. Kvarteret igjen nå.

MÅÅÅÅL . 2-0. Kristian Thorstvedt mine damer og herrer. For et mål! Får ballen fra Tripic, og gjør alt på egenhånd da han tråkler seg forbi et par Sogndal-forsvarere og skyter fra kanten av 16-meteren. Skudddet er strålende, og suser i nettmaskene bak Dyngeland. Klassemål av unggutten.

Sigurd Haugen blir spilt igjennom, og kjemper mot Wichne om å nå ballen først. Haugen ser ut til å vinne duellen, men Markus Nakkim kaster seg inn og får klarert til corner. Nakkim blir taklet i ankelen av en utrusende Wichne, og blir liggende. Hinker av banen, og er ferdigspilt. Inn kommer Tord Salte.

Timen spilt, og Sogndal setter inn den tidligere Viking-spilleren Trond Olsen.

Sogndal kombinerer fint, og spiller vegg rundt Claes Kronberg. Ballen blir lagt ut igjen 45 grader til Sigurd Haugen, men han setter ballen over fra kloss hold. Sogndals klart største sjanse i kampen.

Tripic legger inn, og Ibrahimaj vinner faktisk en hodeduell nlant Sogndals midtstoppere. Han får imidlertid ikke styrt headingen på mål, og den går utenfor.

Fem minutter er spilt av andre omgang, og så langt fortegner den seg litt som den første. Sogndal med mye ball innledningsvis, uten å få det helt store ut av det.

Der blåste dommer Kellerhals i sin fløyte, og vi er i gang igjen.

* Claes Kronberg har erstattet Sondre Bjørshol i pausen.

1. omgang:

Dagens dommer Mischa Kellerhals, som tok over på kort varsel etter at den opprinnelige dommeren sitter værfast i Bergen, blåser av omgangen. Det har vært en omgang der det har skjedd fint lite, og lagene har vært mer opptatt av å forsvare seg enn å angripe. Furdal og Kjemhus har hatt hvert sitt skudd, men det var også beholdningen før Ibrahimaj brøt gjennom den hvite muren og sendte SR-Bank Arena til himmels.

Omgangen avsluttes med Viking-corner på første stolpe. Den blir flikket videre, og får ut til ny corner fra motsatt side. Furdal legger den inn i feltet, men Dyngeland plukker enkelt.

Lagt til minimum to ekstra minutter her.

MÅÅÅÅL . 1-0. Viking tar ledelsen tre minutter før pause. Høiland spiller Ibrahimaj gjennom, og han gjør ingen feil alene med keeper og sender Viking i ledelsen.

Fem minutter til pause, og det må sies at det ikke har vært noe fyrverkeri av en omgang. Det har gått veldig tregt og omstendelig med begge lag på veien fremover, og det merkes også på stemningen på tribunen. Veldig avventende så langt både på og utenfor banen.

Haugen er farlig frempå igjen for Sogndal. Har tidligere brukt farten for å komme seg forbi Nakkim, og nå var det Bjørshol som ble for treg på kanten. Innlegget går forbi Wichne, men blir trygt beinet ut av Vikings 16-meter.

Så er det Lars Christian Kjemhus som kommer til Sogndals første avslutning i kampen. Skuddet er godt, og drar seg mot vinkelen i en nydelig bue. Heldigvis for Viking går skuddet like over krysset.

Like over halvtimen er spilt i det Viking setter litt tempo på kampen. Først er det Furdal med en nydelig vending før han finner Høiland. Han blir kraftig holdt i det han prøver å få avgårde et skudd, men får til slutt ballen ut til Ylldren Ibrahimaj. Han legger inn igjen og prøver å finne Høiland på bakerste stolpe, men Viking-spissen kommer akkurat litt for sent for å fly inn dagens første mål.

Furdal tar Vikings første corner for dagen, men Sogndal får headet den ut. Høiland plukker den opp utenfor 16-meteren, og prøver å tre den inn igjen til Thorstvedt. Han får nesten tak i ballen, men den går ut over dødlinjen til utspark fra Mathias Dyngeland.

Halvspilt første omgang her i Jåttåvågen, og så langt har det vært en meget rolig start på kampen. Det har vært mange feilpasninger, og begge lagene virker mer redde for å slippe inn mål enn å prøve å score selv.

Sigurd Haugen kommer for sent inn i en duell med Sondre Bjørshol, og denne gang får Sogndal-spissen det gule kortet. Helt greit etter at han har vært involvert i flere dueller i starten av kampen her.

Kvarteret spilt og vi får den første avslutningen for kampen. Furdal trekker seg innover fra kanten, og avanserer mot mål. Men skuddet er preget av at det er vått ute, for det var ikke mye krutt i den støvelen der. Det går godt utenfor.

Ni minutter er spilt, og Viking sender Tord Salte i oppvarming, selv om det ser ut til å gå bra med Nakkim.

Like etter går Haugen knallhardt i ryggen på Markus Nakkim, som blir liggende og får tilsyn.

Sigurd Haugen snapper ballen fra Rolf Daniel Vikstøl på midtbanen, og plutselig kommer Sogndal tre mot to. Heldigvis for Viking løser Sogndal det dårlig.

Sogndal har hatt ballen mest her innledningsvis, men selv om ballen har vær en del inne på Vikings banehalvdel har de ikke klart å skape noe de første fem minuttene.

Da har Viking hedret Reidar Goa med ett minutts stillhet, og kampen er i gang her på SR-Bank Arena.

Før kamp:

Tre kamper mot de andre topplagene har gitt null poeng, og null mål. Likevel mener André Danielsen at Viking er et langt bedre lag enn Sogndal.

– Har vi en normal dag, og gjør det vi skal, blir det seier. Vi har rett og slett et mye bedre lag, kommer det veldig selvsikkert fra André Danielsen på spørsmål om hva som tilsier at Viking skal slå Sogndal søndag.

Midtbanespilleren med 530 kamper for Viking var opprinnelig tiltenkt en startplass på midtbanen også i dagens kamp, men han har blitt erstattet av Fredrik Torsteinbø på dagens startoppstilling. Det skal være snakk om ryggsmerter for André Danielsen.

Dermed stiller Viking med dette laget:

Viking (4-3-3): Amund Wichne – Rolf Daniel Vikstøl, Markus Nakkim, Axel Andresson, Sondre Bjørshol – Johnny Furdal, Fredrik Torsteinbø, Kristian Thorstvedt – Ylldren Ibrahimaj, Tommy Høiland, Zlatko Tripic.

Benken: Erik Arnebrott, Tord Johnsen Salte, Zymer Bytyqi, Even Østensen, Steffen Ernemann, Claes Kronberg.