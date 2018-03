Sterk kritikk mot SUS etter at 15-åring ble innesperret

Rogalandsavis

Verken Kontrollkommisjonen eller SUS-ledelsen oppdaget at den 15 år gamle jenta i elleve tilfeller ble ulovlig innesperret på sykehuset. Først da jenta selv klaget til Fylkeslegen, ble lovbruddene oppdaget, skriver Stavanger Aftenblad.

Fylkeslegen i Rogaland konkluderer i en rapport som ble levert i forrige måned at jenta i 2016 og 2017 ble utsatt for flere lovbrudd mens hun var pasient ved Klinikk for psykisk helsevern for barn, unge og rusavhengige (PHBU) ved SUS.

– En av lærdommene fra denne saken er at systemene for å holde oversikt ikke har vært gode nok. Det er nå et arbeid i gang for å bedre på dette, sier fylkeslege Janne Dahle-Melhus til avisen.

Jenta ble blant annet satt i isolasjon minst elleve ganger og ved én anledning iført transportbelte. Tvangsmidler er ulovlig å bruke mot personer som ikke har fylt 16 år.

Fylkeslegen mener blant annet at bruken av tvang mot den da 15 år gamle jenta bar preg av brannslukking i enkeltsituasjoner, i stedet for at sykehuset forsøkte å løse problemene ved samarbeid og mildere reaksjonsformer. Fylkeslege Dahle-Melhus slår fast at tvangsbruken mot jenta «åpenbart har vært uforsvarlig» også etter spesialisthelseloven.

SUS har beklaget behandlingen av jenta og opplyser at de jobber med å gå gjennom rutinene.

Sykehuset har i sine tilsvar erkjent at de har begått flere feil i behandlingen av jenta. Blant annet har isolasjonen av tenåringen ført til at det er gitt advarsler til ansatte i personalsaker.

