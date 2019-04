Sterk abortkritikk fra Ap: – Høie angriper faginstansenes troverdighet og integritet

Av Bjørn S. Kristiansen og Jo Moen Bredeveien

Helseminister Bent Høie (H) argumenterer for endring av abortloven med at legemiljøet på St. Olavs hospital i Trondheim, som er det eneste i landet som utfører fosterreduksjon, er enig med ham.

Som Dagsavisen skrev tidligere tirsdag, reiser en lang rekke helsefagmiljøer seg mot regjeringen med kritiske høringsuttalelser.

Høie avfeier imidlertid innvendingene som «politiske innspill».

Det får Arbeiderpartiets fremste helsepolitiker til å reagere skarpt.

– Hele greia er et politisk spill

– Jeg synes det er arrogant og faktisk også ganske alvorlig at Bent Høie bruker slike karakteristikker på faglige høringsinstanser. Det burde han spart seg. Helsetilsynet har en uavhengig rolle, på oppdrag fra helseminister Høie, og måten han omtaler dem på er å angripe dere integritet og troverdighet. Det som er felles for instansene som har gitt uttalelser, er at de holder på sitt faglige ståsted. Både Legeforeningen, Jordmorforeningen og Helsetilsynet har vektlagt at selvbestemmelse må ligge til grunn. Også Rådet for legeetikk har advart, sier Ingvild Kjerkol i helsekomiteen på Stortinget.

– Dette er en hastesak som kommer etter en politisk avtale fra et møterom på Granavolden. Her endres en lov som har vært i bero i mange, mange år uten at det er drevet fram av faglige argumenter. Dette er en historisk innstramming av kvinners rett til selvbestemmelse, mener Kjerkol.

– Lovendringen kommer som følge av regjeringsforhandlinger og er en del av årsaken til at KrF gikk inn i regjeringen. Bærer Høies uttalelser preg av at regjeringen allerede har bestemt seg for å endre abortloven?

– Ja, det må man konkludere med når Høie har vært tydelig på at flertallet har bestemt seg på forhånd. Så er han forpliktet til å gjennomføre en høringsrunde, men det gjør han altså i ekspressfart – det skal gå så fort som mulig. Og på toppen karakteriserer han innvendinger fra faginstanser som «politiske innspill», sier Kjerkol, og legger til:

– Hele greia er et politisk spill som kom i stand fordi Høyre ville fortsette i regjering og fordi Erna Solberg ville fortsette som statsminister.

– Høie svarer at en «høring er ingen avstemning om lovforslaget». Men siden det store flertallet av faginstanser går mot den foreslåtte lovendringen, tror du det er mulig at kunnskapspartiet Høyre legger den kunnskapen til grunn før de fremmer lovendringen for Stortinget?

– Høyre kan rett og slett ikke kalle seg et kunnskapsparti lenger, det er ikke troverdig. Det er ikke slik at faginstansene bestemmer politikken. Men politikken skal basere seg på kunnskap. Man kan hvert fall ikke kalle seg et kunnskapsparti hvis man ignorerer det, sier Kjerkol.

– De støtter ham ikke

Også SVs helspolitiker Sheida Sangtarash er kritisk til måten Høie avviser innvendingene fra de helse- og medisinfaglige miljøene.

– Høie må faktisk slutte å skyve fagmiljøene foran seg når han ønsker å svekke kvinners selvbestemmelse. De støtter ham nemlig ikke, sier hun.

– Vi vet jo alle at Høie gjør dette for å beholde regjeringsmakten, ikke fordi det er faglig begrunnet. Det viser det store flertallet av høringsinnspillene også.

Høie står på sitt

Helseminister og Høyre-nestleder Bent Høie lover at høringsuttalelsene vil bli vurdert før den endelige lovteksten foreligger.

– Vi vil vurdere alle relevante faglige innspill før det endelige forslaget skal utformes, skriver han i en e-post til Dagsavisen.

Høie er helt enig med Kjerkol i at politikken skal basere seg på kunnskap.

– Derfor er særlig de faglige innspillene viktige i en sak som denne. Men jeg står fast ved at flere høringsinstanser har mer prinsipielle og politiske synspunkter på selve endringen. Det er helt legitimt – men det medisinske fagmiljøet som gjennomfører og tar stilling til disse abortene, støtter endringen, skriver Høie.

