Av: Bjørnar Haugstad Jåtten, leder Stavanger AUF

Om noen få år vil det være for sent å gjøre klimatiltak for å unngå mer enn to graders oppvarming. Om noen få er det mer plast enn fisk i havene. Men, som vi kunne se i en artikkelserie fra NRK tidligere i februar, er klimaendringene allerede her, og de påvirker næringslivet og naturen i dag. I vårt nye program kommer vi derfor med klare mål for å nå målene for utslippskutt, samtidig som vi sikrer at det fortsatt skal bli skapt arbeidsplasser i stavangerregionen. Vi trenger derfor en skikkelig klimapolitikk for å ta hånd om klimaendringene. Derfor er Stavanger Høyres nettsider skremmende lesning, hvor klima og miljø ikke engang er en av deres ti på topp saker.

Som en av de mange millioner ungdommer verden over som skal arve denne planeten etter dagens politikere, er det svært viktig for meg at det føres en ambisiøs, men fornuftig og gjennomførbar, klimapolitikk. Selv om klimatiltak i Stavanger kan føles som en dråpe i havet, vet vi at det nytter. Hvordan skal vi kunne å nå målene i Paris-avtalen om alle lokalsamfunn verden over skal ha samme holdning som oss? Det er viktig at Stavanger går frem som ett eksempel på hvordan man kan både drive klimapolitikk, samtidig som man skaper arbeidsplasser og opprettholder velferdsstaten.

LES OGSÅ: Derfor er strømprisen så høy

Jeg er derfor stolt over å være en del av Stavanger Arbeiderparti, som i sitt nye program klart og tydelig gjør klare tiltak for å redusere utslippene til byen vår. Innen 2030 mener vi at karbonutslippene må være kuttet betraktelig. Det var derfor full jubel i Stavanger AUF når bystyret i 2018 gikk inn for å kutte 80 prosent i klimagassene. Her stilte tidligere ordførerkandidat for Høyre, Christine Sagen Helgø, i sammen med oss og valgte det mer ambisiøse målet. Det er synd at dagens ordførerkandidat velger det uambisiøs målet med 50 prosent kutt. Når store byer som København, som per dags dato ligger langt bak oss i Stavanger i sine kutt, har satt seg som mål å kutte 80 prosent, burde vi også klare dette.

Men klimapolitikk er ikke bare bedre kollektivtilbud og klimagassutslipp, men også vern om alle den gode matjorden vi finner her på Nord-Jæren. For oss i Stavanger Arbeiderparti er det viktig med en strengere håndhevelse av jordvern enn det vi ser i dag. Dette blir spesielt viktig når vi fra 2020 slår oss sammen med to stolte og viktige jordbrukskommuner. Matjorden er spesielt viktig å ta vare på, ettersom vi i fremtiden vil bli stadig flere munner å mette, men stadig mindre areal å gjøre dette på. Derfor har det vært viktig for Stavanger Arbeiderparti å fastslå strengere håndhevelse i vår nye program. Jordvern er også klimapolitikk!

Klimaendringene kommer fortere enn det vi tror. Det er artikkelserien fra NRK en grusom men nødvendig påminnelse på. Vi trenger derfor klimapolitikk i dag, ikke i morgen. Jeg har troen på at en fornuftig klimapolitikk fra politikerne, og stort engasjement fra oss alle, kan bli redningen. Derfor håper jeg at du også har klimapolitikk som en av dine topp 10 saker når du skal stemme til høsten!

LES OGSÅ: Slik kan Nytorget bli